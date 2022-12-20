20 декабря 2022

В Челябинске будут судить задержанного ФСБ тренера конной школы

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Тренера школы «Рифей» Светлану Дубовик и предпринимателя Руслана Горбунова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

В Челябинске будут судить тренера конной школы «Рифей» Светлану Дубовик, задержанную ФСБ, за мошенничество при покупке лошадей. Вместе с ней перед судом предстанет предприниматель Руслан Горбунов, поставлявший животных школе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении старшего тренера „Рифей“. Также заключение утверждено в отношении руководителя коммерческой организации по факту хищения ими денежных, полученных в качестве субсидии на развитие конного спорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что на имущество подсудимых наложен арест. У тренера арестовали автомобиль стоимостью 570 тысяч рублей. У Горбунова изъяли 290 тысяч рублей и 330 евро.

По версии следствия, подсудимые, используя свое служебное положение и доверительное отношение, закупали в школу лошадей по завышенным ценам. Сумма хищения составила около 3 млн рублей.

ФСБ задержала сотрудников конной школы в конце августа. Также в оперативно-следственных действиях принимали участие сотрудники ГУ МВД. В «Рифее» прошли обыски. После допроса тренеров и предпринимателя отпустили под подписку и невыезде.

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В Челябинске будут судить тренера конной школы «Рифей» Светлану Дубовик, задержанную ФСБ, за мошенничество при покупке лошадей. Вместе с ней перед судом предстанет предприниматель Руслан Горбунов, поставлявший животных школе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «Утверждено обвинительное заключение в отношении старшего тренера „Рифей“. Также заключение утверждено в отношении руководителя коммерческой организации по факту хищения ими денежных, полученных в качестве субсидии на развитие конного спорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что на имущество подсудимых наложен арест. У тренера арестовали автомобиль стоимостью 570 тысяч рублей. У Горбунова изъяли 290 тысяч рублей и 330 евро. По версии следствия, подсудимые, используя свое служебное положение и доверительное отношение, закупали в школу лошадей по завышенным ценам. Сумма хищения составила около 3 млн рублей. ФСБ задержала сотрудников конной школы в конце августа. Также в оперативно-следственных действиях принимали участие сотрудники ГУ МВД. В «Рифее» прошли обыски. После допроса тренеров и предпринимателя отпустили под подписку и невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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