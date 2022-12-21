Матвиенко оценила вероятность второй волны мобилизации

Матвиенко: второй волны мобилизации не будет
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Второй волны мобилизации не будет, заявила Валентина Матвиенко Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Нет необходимости для проведения второй волны мобилизации. Эта тема ни разу не поднималась во время заседания Совета безопасности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», — заявила Матвиенко.

В сентябре в России началась частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов. В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами информацию о второй волне мобилизации, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Нет необходимости для проведения второй волны мобилизации. Эта тема ни разу не поднималась во время заседания Совета безопасности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», — заявила Матвиенко. В сентябре в России началась частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов. В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами информацию о второй волне мобилизации, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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