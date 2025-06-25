Несколько регионов РФ пострадали после ночной атаки ВСУ: карта ударов БПЛА за 25 июня

В ночь с 24 на 25 июня 2025 года российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 БПЛА над несколькими регионами и акваторией Черного моря. Вечером 24 июня атака затронула Ростовскую область и Татарстан, где также фиксировались разрушения. Подробнее об ударах беспилотников — в материале URA.RU.
Общие данные по ударам БПЛА ВСУ
По данным Минобороны РФ, с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня 2025 года дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Из них семь беспилотников были зафиксированы над Ростовской областью, четыре — над Республикой Крым, два — над Краснодарским краем, два — над Курской областью, два — над акваторией Черного моря и один — над Брянской областью. Атаки были пресечены, однако в некоторых регионах зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Ростовская область: разрушения в Таганроге и Азове
Вечером 24 июня Ростовская область подверглась атаке БПЛА, которые были сбиты над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несветайским районом. Врио губернатора Юрий Слюсарь написал в своем telegram-канале, что в Таганроге на стадионе «Форте Арена» из-за падения дрона загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, также была разрушена стена.
В Азове обломки БПЛА повредили кровлю зернового склада в порту, а поблизости загорелся камыш. Пострадавших нет, на местах работают оперативные службы. Telegram-канал Shot опубликовал видео уничтожения дрона над Таганрогом, отметив, что около 21:40 местные жители слышали не менее шести взрывов от работы ПВО.
Брянская область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом силами ПВО Минобороны РФ был уничтожен один беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте. Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за эффективную работу.
Татарстан: атака на Казань
Вечером 24 июня Казань подверглась атаке украинских дронов. По данным издания Baza, в небе над городом прогремело не менее шести взрывов, сработали системы ПВО. Режим беспилотной опасности действовал более 10 часов, из-за чего аэропорт Казани приостановил работу, что привело к задержке десятков рейсов и отмене как минимум двух.
Telegram-канал Shot сообщил о 10 взрывах в разных районах города после 21:00, а жители Аракчино и северо-запада Казани находили осколки сбитых дронов. Официальный канал Татарстана подтвердил уничтожение четырех БПЛА, отметив отсутствие пострадавших и материального ущерба.
Запорожская область: удар по энергетике
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Несколько объектов получили повреждения, бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам в усиленном режиме.
Херсонская область: массированная атака
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в telegram-канале заявил, что регион подвергся массированной атаке ударных БПЛА самолетного типа. Несколько беспилотников были сбиты. Подробности о последствиях уточняются.
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