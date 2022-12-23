Марочко: ВСУ оборудуют огневые точки на крышах многоэтажек в Артемовске

Огневые точки на крышах жилых домов нужны для работы ПВО, пояснил Андрей Марочко Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) оборудуют огневые точки на крышах жилых домов. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Подразделения ВСУ в Артемовске <…> в ДНР, оборудуют огневые точки на крышах жилых домов для работы систем ПВО», — написал он в telegram-канале. Он также уточнил, что украинские подразделения продолжают готовиться к боевым действиям в городских условиях.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Бахмута. Марочко отметил, что Киев направляет дополнительные спецподразделения.