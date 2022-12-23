Марочко: ВСУ оборудуют огневые точки на крышах многоэтажек в Артемовске

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Огневые точки на крышах жилых домов нужны для работы ПВО, пояснил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) оборудуют огневые точки на крышах жилых домов. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Подразделения ВСУ в Артемовске <…> в ДНР, оборудуют огневые точки на крышах жилых домов для работы систем ПВО», — написал он в telegram-канале. Он также уточнил, что украинские подразделения продолжают готовиться к боевым действиям в городских условиях.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Бахмута. Марочко отметил, что Киев направляет дополнительные спецподразделения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) оборудуют огневые точки на крышах жилых домов. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Подразделения ВСУ в Артемовске <…> в ДНР, оборудуют огневые точки на крышах жилых домов для работы систем ПВО», — написал он в telegram-канале. Он также уточнил, что украинские подразделения продолжают готовиться к боевым действиям в городских условиях. Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Бахмута. Марочко отметил, что Киев направляет дополнительные спецподразделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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