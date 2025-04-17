ВСУ подорвали строения в горнальском монастыре и бежали в сторону Сум: карта СВО 17 апреля

В Курской области бойцы ВС РФ продолжают вести боевые действия, освобождая село Горналь, Никольский монастырь и хутор Олешня. При отступлении некоторые солдаты ВСУ подорвали строения в монастыре и бежали в сторону Сум.
Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Преображенка в ДНР. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
Днем ранее сообщалось, что российские морпехи 40-й бригады освободили Горнальский монастырь в Курской области, который использовался украинскими военными как укрепленный пункт. В ходе боев ликвидировано до 200 бойцов ВСУ. Однако, как сообщает telegram-канал группировки «Север», бои за монастырь продолжаются. Часть украинских боевиков отступила на территорию Сумской области. «Несколько групп неонацистов сбежали в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса», — сообщают бойцы ВС РФ.
Сумское направление
ВСУ предприняли две неудачные контратаки под Веселовкой и Журавкой, но их штурмовые группы были уничтожены артиллерией и БПЛА. В районе Локни сорвана попытка ротации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ, передает telegram-канал «Северный Ветер».
За сутки саперы обезвредили более девяти тысяч взрывоопасных предметов. Общее продвижение российских войск составило свыше 1,6 километров, уничтожено десять единиц бронетехники противника.
Белгородское направление
В Краснояружском районе 128-я бригада ВС РФ пресекла попытку прорыва украинской штурмовой группы в направлении Поповки. Применение FPV-дронов и авиабомб позволило ликвидировать наступающих еще на подступах к позициям.
Харьковское направление
Российские операторы разведывательного БпЛА выявили склад боеприпасов ВСУ в приграничье, по которому нанесен точный удар дронами-камикадзе. Кроме того, ВС РФ нанесли один из самых мощных ударов за время СВО по Изюму. Использовано не менее 10 ударных БПЛА «Герань» и баллистических ракет (предположительно «Искандеров»). Основными целями стали военные объекты, точные последствия уточняются.
Донецкое направление
Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, закрепляясь на новых рубежах. Подразделения ВС РФ продвинулись до 750 метров в районе Котляровки и на 1,3 километров южнее Запорожья. На Новопавловском участке фронта бойцы группировки «Центр» ведут активные наступательные действия, постепенно приближаясь к административной границе, передает telegram-канал «».
Также военнослужащие ВС РФ установили государственный флаг в поселке Сухая Балка, развивая наступление в направлении Константиновки. Кроме того, Минобороны России официально подтвердило освобождение населенного пункта Преображенка.
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