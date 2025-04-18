В Саратове приостановили работу аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Службы аэропорта принимают меры для безопасности
Службы аэропорта принимают меры для безопасности Фото:

В Саратове временно приостановили работу аэропорта Гагарин из-за введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — сообщил Кореняко. Информация опубликована в telegram-канале официального представителя Росавиации.

Кореняко добавил, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые действия для поддержания безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саратове временно приостановили работу аэропорта Гагарин из-за введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — сообщил Кореняко. Информация опубликована в telegram-канале официального представителя Росавиации. Кореняко добавил, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые действия для поддержания безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...