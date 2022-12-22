Пермские власти выбрали авиакомпанию для рейсов в Минск

Субсидированные рейсы из Перми в Минск в 2023 году будет выполнять авиакомпания «Икар»

23 декабря 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Полеты будут выполняться дважды в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Субсидированные рейсы из Перми в Минск, а также в обратную сторону, в 2023 году будет выполнять авиакомпания «Икар». Об этом сообщается в соответствующем приказе об утверждении результатов отбора авиаперевозчиков на предоставление субсидии из краевого бюджета. Он опубликован на сайте регионального минтранса. «Признать авиаперевозчиком, прошедшим отбор на предоставление субсидии из бюджета края в целях возмещения части затрат, понесенных авиаперевозчиками в связи с осуществлением международных воздушных перевозок и багажа в 2023 году, ООО „Авиакомпания ‚Икар‘. Маршрут ‚Пермь — Минск, Минск — Пермь‘, — сообщается в приказе. Сумма субсидии составит 61,6 млн рублей. Авиарейсы будут выполняться с 1 апреля по 31 декабря 2023 года дважды в неделю. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал открытие авиарейсов в Минск в августе 2022 года, во время визита в республику. Региональный минтранс включил рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Первый рейс должен был состояться 26 октября. Полеты планировали выполнять два раза в неделю. Однако рейсы были отменены из-за низкого спроса.

Субсидированные рейсы из Перми в Минск, а также в обратную сторону, в 2023 году будет выполнять авиакомпания «Икар». Об этом сообщается в соответствующем приказе об утверждении результатов отбора авиаперевозчиков на предоставление субсидии из краевого бюджета. Он опубликован на сайте регионального минтранса. «Признать авиаперевозчиком, прошедшим отбор на предоставление субсидии из бюджета края в целях возмещения части затрат, понесенных авиаперевозчиками в связи с осуществлением международных воздушных перевозок и багажа в 2023 году, ООО „Авиакомпания ‚Икар‘. Маршрут ‚Пермь — Минск, Минск — Пермь‘, — сообщается в приказе. Сумма субсидии составит 61,6 млн рублей. Авиарейсы будут выполняться с 1 апреля по 31 декабря 2023 года дважды в неделю. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал открытие авиарейсов в Минск в августе 2022 года, во время визита в республику. Региональный минтранс включил рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Первый рейс должен был состояться 26 октября. Полеты планировали выполнять два раза в неделю. Однако рейсы были отменены из-за низкого спроса.