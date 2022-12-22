Врачи ХМАО спасли младенца с пороком сердца и воспалением легких

23 декабря 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Операция по спасению малыша длилась 4 часа Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи Ханты-Мансийского автономного округа спасли жизнь трехмесячному ребенку из Сургута с пороком сердца и тяжелой пневмонией. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения департамента здравоохранения ХМАО. «Ребенок, которому не исполнилось и 3 месяцев, поступил в клинику экстренно. Пневмония настолько ослабила организм, что требовалась интенсивная терапия. Порок сердца, пневмония и развившиеся на этом фоне один за другим тяжелые осложнения привели к тому, что малыш находился между жизнью и смертью, когда поступил в Окружной кардиодиспансер. Кроме того, по словам детского кардиохирурга Алексея Бродского, анатомия данного порока сердца встречается очень редко. Операция длилась 4 часа. Малыш будет жить и в этом не остается никаких сомнений», — говорится в сообщении. За жизнь младенца боролись больше месяца. Сначала потребовалось стабилизировать состояние пациента, а лишь потом стало возможно провести саму операцию.«Сейчас малыш легко и доверчиво гулит и агукает, глядя на своих спасителей», — добавляют в департаменте.



Ранее URA.RU сообщало, что экстренную операцию по спасению жизни юного хоккеиста из Челябинска, получившего спортивную травму во время матча, выполнили врачи Сургутского центра травматологии. Во время хоккейного матча между командами «Олимпиец 2006» и «Метеор Сигнал» произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи Ханты-Мансийского автономного округа спасли жизнь трехмесячному ребенку из Сургута с пороком сердца и тяжелой пневмонией. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения департамента здравоохранения ХМАО. «Ребенок, которому не исполнилось и 3 месяцев, поступил в клинику экстренно. Пневмония настолько ослабила организм, что требовалась интенсивная терапия. Порок сердца, пневмония и развившиеся на этом фоне один за другим тяжелые осложнения привели к тому, что малыш находился между жизнью и смертью, когда поступил в Окружной кардиодиспансер. Кроме того, по словам детского кардиохирурга Алексея Бродского, анатомия данного порока сердца встречается очень редко. Операция длилась 4 часа. Малыш будет жить и в этом не остается никаких сомнений», — говорится в сообщении. За жизнь младенца боролись больше месяца. Сначала потребовалось стабилизировать состояние пациента, а лишь потом стало возможно провести саму операцию.«Сейчас малыш легко и доверчиво гулит и агукает, глядя на своих спасителей», — добавляют в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что экстренную операцию по спасению жизни юного хоккеиста из Челябинска, получившего спортивную травму во время матча, выполнили врачи Сургутского центра травматологии. Во время хоккейного матча между командами «Олимпиец 2006» и «Метеор Сигнал» произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера.