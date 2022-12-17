В Сургуте медики спасли жизнь юному спортсмену, получившему сложную травму

Экстренную операцию по спасению жизни юного хоккеиста, получившего спортивную травму во время матча, выполнили врачи Сургутского центра травматологии. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский в telegram-канале.
«Во время хоккейного матча между командами „Олимпиец 2006“ и „Метеор Сигнал“ произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера. Экстренную помощь на льду спортсмену оказали врач Максим Булай и фельдшер Олеся Миронова, дежурившие на матче», — написал Алексей Добровольский.
Бригада скорой помощи доставила игрока в травматологический центр, где юному спортсмену была сделана срочная операция. Сейчас состояние пациента стабильное, мальчик находится в ясном сознании.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО спасли от инвалидности жительницу Макеевки. Врачи Сургутского травматического центра сделали уникальную операцию на коленном суставе.
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