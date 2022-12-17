17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Сургуте медики спасли жизнь юному спортсмену, получившему сложную травму

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Врачи Сургутского травмцентра прооперировали юного хоккеиста Фото:

Экстренную операцию по спасению жизни юного хоккеиста, получившего спортивную травму во время матча, выполнили врачи Сургутского центра травматологии. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский в telegram-канале.

«Во время хоккейного матча между командами „Олимпиец 2006“ и „Метеор Сигнал“ произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера. Экстренную помощь на льду спортсмену оказали врач Максим Булай и фельдшер Олеся Миронова, дежурившие на матче», — написал Алексей Добровольский.

Бригада скорой помощи доставила игрока в травматологический центр, где юному спортсмену была сделана срочная операция. Сейчас состояние пациента стабильное, мальчик находится в ясном сознании.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО спасли от инвалидности жительницу Макеевки. Врачи Сургутского травматического центра сделали уникальную операцию на коленном суставе.

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Экстренную операцию по спасению жизни юного хоккеиста, получившего спортивную травму во время матча, выполнили врачи Сургутского центра травматологии. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский в telegram-канале. «Во время хоккейного матча между командами „Олимпиец 2006“ и „Метеор Сигнал“ произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера. Экстренную помощь на льду спортсмену оказали врач Максим Булай и фельдшер Олеся Миронова, дежурившие на матче», — написал Алексей Добровольский. Бригада скорой помощи доставила игрока в травматологический центр, где юному спортсмену была сделана срочная операция. Сейчас состояние пациента стабильное, мальчик находится в ясном сознании. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО спасли от инвалидности жительницу Макеевки. Врачи Сургутского травматического центра сделали уникальную операцию на коленном суставе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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