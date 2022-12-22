22 декабря 2022

Пьяный тюменец без прав спровоцировал массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Тюменец врезался в стоящие на светофоре машины Фото:

Пьяный тюменец без прав спровоцировал массовое ДТП на улице Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии оказались повреждены четыре автомобиля.

«Четыре автомобиля столкнулись сегодня на улице Щербакова, 87. Автомобиль „Опель Астра“ въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в „Шевроле“, затем „Шевроле“ в „Мицубиси“, а „Мицубиси “ отбросило под „Газель“», — передает ведомство.

По предварительным данным, водитель «Опеля» был пьян. Также, передает ГИБДД, водитель не имел водительского удостоверения. Ехавшая с ним пассажирка доставлена в больницу.

Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.

Водитель был пьян

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Пьяный тюменец без прав спровоцировал массовое ДТП на улице Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии оказались повреждены четыре автомобиля. «Четыре автомобиля столкнулись сегодня на улице Щербакова, 87. Автомобиль „Опель Астра“ въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в „Шевроле“, затем „Шевроле“ в „Мицубиси“, а „Мицубиси “ отбросило под „Газель“», — передает ведомство. По предварительным данным, водитель «Опеля» был пьян. Также, передает ГИБДД, водитель не имел водительского удостоверения. Ехавшая с ним пассажирка доставлена в больницу. Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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