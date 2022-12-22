Пьяный тюменец без прав спровоцировал массовое ДТП на улице Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии оказались повреждены четыре автомобиля.
«Четыре автомобиля столкнулись сегодня на улице Щербакова, 87. Автомобиль „Опель Астра“ въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в „Шевроле“, затем „Шевроле“ в „Мицубиси“, а „Мицубиси “ отбросило под „Газель“», — передает ведомство.
По предварительным данным, водитель «Опеля» был пьян. Также, передает ГИБДД, водитель не имел водительского удостоверения. Ехавшая с ним пассажирка доставлена в больницу.
Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.
Водитель был пьян
Пресс-служба ГИБДД
Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.
Пьяный тюменец без прав спровоцировал массовое ДТП на улице Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии оказались повреждены четыре автомобиля. «Четыре автомобиля столкнулись сегодня на улице Щербакова, 87. Автомобиль „Опель Астра“ въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в „Шевроле“, затем „Шевроле“ в „Мицубиси“, а „Мицубиси “ отбросило под „Газель“», — передает ведомство. По предварительным данным, водитель «Опеля» был пьян. Также, передает ГИБДД, водитель не имел водительского удостоверения. Ехавшая с ним пассажирка доставлена в больницу. Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.