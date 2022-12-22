В ЯНАО по программе, которую запустил губернатор Артюхов, завершили строительство долгостроев

23 декабря 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Программу по ликвидации долгостроев в округе запустил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За ушедший год в ЯНАО завершили строительство семи долгостроев в рамках программы, которую запустил губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства. «Это жилые дома, административные и коммунальные объекты. С 2019 года на Ямале были введены в эксплуатацию 20 долгостроев. Программу по ликвидации долгостроев в округе запустил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — сказано в сообщении. Также региональных власти сообщают, что в активной стадии строительства находится еще три объекта. Это КОЦ «Сибирь» в Муравленко, центр социального обслуживания «Доверие» в Салехарде и очистные сооружения в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске завершилось строительство долгостроя. Здание полиции введено в эксплуатацию.

За ушедший год в ЯНАО завершили строительство семи долгостроев в рамках программы, которую запустил губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства. «Это жилые дома, административные и коммунальные объекты. С 2019 года на Ямале были введены в эксплуатацию 20 долгостроев. Программу по ликвидации долгостроев в округе запустил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — сказано в сообщении. Также региональных власти сообщают, что в активной стадии строительства находится еще три объекта. Это КОЦ «Сибирь» в Муравленко, центр социального обслуживания «Доверие» в Салехарде и очистные сооружения в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске завершилось строительство долгостроя. Здание полиции введено в эксплуатацию.