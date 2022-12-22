22 декабря 2022

В ЯНАО по программе, которую запустил губернатор Артюхов, завершили строительство долгостроев

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, артюхов дмитрий
Программу по ликвидации долгостроев в округе запустил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов Фото:

За ушедший год в ЯНАО завершили строительство семи долгостроев в рамках программы, которую запустил губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

«Это жилые дома, административные и коммунальные объекты. С 2019 года на Ямале были введены в эксплуатацию 20 долгостроев. Программу по ликвидации долгостроев в округе запустил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — сказано в сообщении.

Также региональных власти сообщают, что в активной стадии строительства находится еще три объекта. Это КОЦ «Сибирь» в Муравленко, центр социального обслуживания «Доверие» в Салехарде и очистные сооружения в Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске завершилось строительство долгостроя. Здание полиции введено в эксплуатацию.

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За ушедший год в ЯНАО завершили строительство семи долгостроев в рамках программы, которую запустил губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства. «Это жилые дома, административные и коммунальные объекты. С 2019 года на Ямале были введены в эксплуатацию 20 долгостроев. Программу по ликвидации долгостроев в округе запустил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — сказано в сообщении. Также региональных власти сообщают, что в активной стадии строительства находится еще три объекта. Это КОЦ «Сибирь» в Муравленко, центр социального обслуживания «Доверие» в Салехарде и очистные сооружения в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске завершилось строительство долгостроя. Здание полиции введено в эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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