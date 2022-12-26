Свердловчанин, воевавший в Чечне, 20 лет борется за квартиру

26 декабря 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Ветеран боевых действий в Чечне Анатолий Лягушев уже 20 лет пытается получить жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ветеран боевых действий в Чечне Анатолий Лягушев, переехавший в Сочи из Асбеста (Свердловская область), уже 20 лет пытается получить жилье, положенное ему по закону, но безрезультатно. Мужчина был вынужден покинуть родной город по настоянию врача. Дело в том, что во Вторую чеченскую войну мужчина получил тяжелое ранение в голову, а после он перенес сложнейшую операцию. Ему было рекомендовано сменить климат, что он в последствии и сделал. Об этом URA.RU рассказала мама Лягушева Любовь. В 2010 году Анатолий встретил свою будущую жену. Супруге предложили работать в Сочи. Анатолий не стал препятствовать и поехал с ней. После тяжелейшей операции врач советовал сменить уральский климат на теплый. Еще до встречи с женой мужчина встал в очередь, чтобы получить квартиру. Однако даже спустя 20 лет мужчине жилье так и не предоставили. Он обращался во многие инстанции, но безуспешно. Семья Лягушевых воспитывает троих малолетних детей. Большая часть средств уходит на аренду жилья. Ипотеку супругам не одобрили. Семья нуждается в собственном жилье. «В 2000 году, во время Второй чеченской войны, сын Анатолий получил тяжелое ранение в голову. У него была сложнейшая операция, долгое восстановление, а в итоге инвалидность II группы. Можно сказать, что он заново учился жить. Прошло время, Анатолий восстановился и решил встать в очередь на жилье. Годы идут, а чиновники продолжают игнорировать просьбу героя чеченской войны», — говорит мама ветерана. По словам женщины, куда бы Анатолий ни обращался, он везде сталкивается с хамством. «Очень неприятно видеть, как чиновники и их помощники, которые должны помогать людям, только и делают, что хамят. Мужчина защищал родину, две чеченские войны за спиной, инвалидность. И вместо того, чтобы помочь, его гоняют за справками. Сыну уже 51 год, а обещанного жилья как не было, так и нет», — пожаловалась Любовь. «Сертификат на жилье выдается органами местного самоуправления того региона, в котором зарегистрирован ветеран. Но вот парадокс: зарегистрироваться на постоянной основе, не имея жилья, невозможно. А делать каждые три месяца прописку — дорогое удовольствие. Вот и получается замкнутый круг», — отметила свердловчанка. Редакция URA.RU направила запрос в мэрию города Сочи. Также запрос направлен в департамент информполитики Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин объявил голодовку перед мэрией города. Причина — жилье, которое полается ветерану боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеран боевых действий в Чечне Анатолий Лягушев, переехавший в Сочи из Асбеста (Свердловская область), уже 20 лет пытается получить жилье, положенное ему по закону, но безрезультатно. Мужчина был вынужден покинуть родной город по настоянию врача. Дело в том, что во Вторую чеченскую войну мужчина получил тяжелое ранение в голову, а после он перенес сложнейшую операцию. Ему было рекомендовано сменить климат, что он в последствии и сделал. Об этом URA.RU рассказала мама Лягушева Любовь. В 2010 году Анатолий встретил свою будущую жену. Супруге предложили работать в Сочи. Анатолий не стал препятствовать и поехал с ней. После тяжелейшей операции врач советовал сменить уральский климат на теплый. Еще до встречи с женой мужчина встал в очередь, чтобы получить квартиру. Однако даже спустя 20 лет мужчине жилье так и не предоставили. Он обращался во многие инстанции, но безуспешно. Семья Лягушевых воспитывает троих малолетних детей. Большая часть средств уходит на аренду жилья. Ипотеку супругам не одобрили. Семья нуждается в собственном жилье. «В 2000 году, во время Второй чеченской войны, сын Анатолий получил тяжелое ранение в голову. У него была сложнейшая операция, долгое восстановление, а в итоге инвалидность II группы. Можно сказать, что он заново учился жить. Прошло время, Анатолий восстановился и решил встать в очередь на жилье. Годы идут, а чиновники продолжают игнорировать просьбу героя чеченской войны», — говорит мама ветерана. По словам женщины, куда бы Анатолий ни обращался, он везде сталкивается с хамством. «Очень неприятно видеть, как чиновники и их помощники, которые должны помогать людям, только и делают, что хамят. Мужчина защищал родину, две чеченские войны за спиной, инвалидность. И вместо того, чтобы помочь, его гоняют за справками. Сыну уже 51 год, а обещанного жилья как не было, так и нет», — пожаловалась Любовь. «Сертификат на жилье выдается органами местного самоуправления того региона, в котором зарегистрирован ветеран. Но вот парадокс: зарегистрироваться на постоянной основе, не имея жилья, невозможно. А делать каждые три месяца прописку — дорогое удовольствие. Вот и получается замкнутый круг», — отметила свердловчанка. Редакция URA.RU направила запрос в мэрию города Сочи. Также запрос направлен в департамент информполитики Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин объявил голодовку перед мэрией города. Причина — жилье, которое полается ветерану боевых действий.