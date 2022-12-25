Омбудсмен ХМАО взяла на контроль сообщение о незаконном удержании заключенного в СИЗО

Омбудсмену ХМАО пожаловались на незаконное удержание подсудимого Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) подсудимый больше недели находится в СИЗО-1, несмотря на истечение срока наказания. Его родственница обратилась к уполномоченному по правам человека в Югре Наталье Стребковой и пожаловалась на незаконное удержание — информация об этом появилась на официальном сайте омбудсмена.

«К уполномоченному по правам человека в автономном округе обратилась жительница Сургута в интересах подсудимого, содержащегося в СИЗО-1 Нижневартовска. Заявитель указала, что в соответствии с размером наказания, которое назначено подсудимому приговором Сургутского городского суда, с учетом пребывания подсудимого в следственном изоляторе, срок данного наказания истек 19 декабря, однако администрация СИЗО продолжает удерживать подсудимого», — прокомментировала жалобу Стребкова.

Омбудсмен в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила, что ждет ответа от прокуратуры Нижневартовска, которая должна проверить законность действий администрации следственного изолятора. «Результаты прокурорской проверки должны прийти в ближайшее время. Ситуация остается на моем личном контроле до выяснения всех деталей», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU сообщало о проверке в отношении медицинских работников СИЗО-1, которую проводит прокуратура по обращению Стребковой. По словам омбудсмена, медики не оказали подследственному необходимую помощь.