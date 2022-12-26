Задержанного ФСБ челябинского депутата просят отпустить под домашний арест

Челябинского депутата гордумы обвинили в сокрытии более полумиллиарда рублей налогов Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области © URA.RU

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста задержанному 26 декабря ФСБ депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В ГСУ СК России предъявлено обвинение депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-службе ведомства

По данным следствия, Иванов, выступая гендиректором и собственником ООО «Альфастрой», сообщил заведомо ложные сведения в бухгалтерском и налоговом учетах общества, а также в налоговых декларациях. В пресс-службе ведомства добавили, что таким образом за 2017—2019 годы не был уплачен НДС и налог на прибыль на сумму свыше 516 миллионов рублей.

Иванов задержан 26 декабря. В тот же день ему приостановили членство в партии «Единая Россия», при поддержке которой он избирается в состав гордумы с 2011 года. Одновременно с задержанием Иванова силовики провели обыски в его фирме «Альфастрой». Он владеет фирмами, которые занимались строительством и ремонтом объектов для властей региона. Из-за несоответствующего качества строек к фирмам Иванова в судах зарегистрирована серия исков, а самого Иванова атакуют кредиторы.