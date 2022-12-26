26 декабря 2022
25 декабря 2022

В ЯНАО фирма не платила работнику заработную плату

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма долга перед работником превысила 50 000 рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) руководитель коммерческой организации не выплачивал сотруднику заработную плату, сумма долга превысила 50 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы регионального управления СКР.

«По данным следствия и суда, в 2022 году в городе Ноябрьске генеральный директор коммерческой организации, имея для этого реальную финансовую возможность, умышленно, из корыстной заинтересованности полностью не выплачивала с января по май заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику в общей сумме свыше 50 тысяч рублей. В результате ее преступных действий было нарушено право потерпевшего, предусмотренное ст. 37 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на вознаграждение за труд», — говорится в сообщении.

Также в информации указано, что заработная плата работнику выплачена в полном объеме. Кроме того сказано, что после погашения задолженности работодатель освобожден от уголовной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме подросток украл 26 000 рублей с банковской карты. За совершенное преступление он предстанет перед судом.

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В Ноябрьске (ЯНАО) руководитель коммерческой организации не выплачивал сотруднику заработную плату, сумма долга превысила 50 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы регионального управления СКР. «По данным следствия и суда, в 2022 году в городе Ноябрьске генеральный директор коммерческой организации, имея для этого реальную финансовую возможность, умышленно, из корыстной заинтересованности полностью не выплачивала с января по май заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику в общей сумме свыше 50 тысяч рублей. В результате ее преступных действий было нарушено право потерпевшего, предусмотренное ст. 37 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на вознаграждение за труд», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что заработная плата работнику выплачена в полном объеме. Кроме того сказано, что после погашения задолженности работодатель освобожден от уголовной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме подросток украл 26 000 рублей с банковской карты. За совершенное преступление он предстанет перед судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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