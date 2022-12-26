26 декабря 2022

Суд не смог наказать главу Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан при администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, пушкарев игорь
Поводом для проверки Пушкарева стал пост, который дискредитирует армию РФ Фото:

В Екатеринбурге не смогли начать суд над главой Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым (подозревается в дискредитации армии РФ) из-за того, что представитель обвинения не явился на заседания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда.

«На заседание не явился представитель административного органа. Суд перенесли на 13 января», — передает корреспондент. Ранее главу музея вызывали в полицию для составления протокола по статье об дискредитации ВС РФ. Поводом для проверки стал пост, который содержал информацию, противоречащую официальной позиции Минобороны РФ.

Ранее полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии РФ в отношении Игоря Пушкарева. 26 декабря стало известно, что в отношении директора Музея истории Екатеринбурга возбудили административное дело по статье о дискредитации армии России.

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В Екатеринбурге не смогли начать суд над главой Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым (подозревается в дискредитации армии РФ) из-за того, что представитель обвинения не явился на заседания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда. «На заседание не явился представитель административного органа. Суд перенесли на 13 января», — передает корреспондент. Ранее главу музея вызывали в полицию для составления протокола по статье об дискредитации ВС РФ. Поводом для проверки стал пост, который содержал информацию, противоречащую официальной позиции Минобороны РФ. Ранее полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии РФ в отношении Игоря Пушкарева. 26 декабря стало известно, что в отношении директора Музея истории Екатеринбурга возбудили административное дело по статье о дискредитации армии России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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