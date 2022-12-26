Суд не смог наказать главу Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии РФ

27 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Поводом для проверки Пушкарева стал пост, который дискредитирует армию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге не смогли начать суд над главой Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым (подозревается в дискредитации армии РФ) из-за того, что представитель обвинения не явился на заседания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда. «На заседание не явился представитель административного органа. Суд перенесли на 13 января», — передает корреспондент. Ранее главу музея вызывали в полицию для составления протокола по статье об дискредитации ВС РФ. Поводом для проверки стал пост, который содержал информацию, противоречащую официальной позиции Минобороны РФ. Ранее полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии РФ в отношении Игоря Пушкарева. 26 декабря стало известно, что в отношении директора Музея истории Екатеринбурга возбудили административное дело по статье о дискредитации армии России.

В Екатеринбурге не смогли начать суд над главой Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым (подозревается в дискредитации армии РФ) из-за того, что представитель обвинения не явился на заседания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда. «На заседание не явился представитель административного органа. Суд перенесли на 13 января», — передает корреспондент. Ранее главу музея вызывали в полицию для составления протокола по статье об дискредитации ВС РФ. Поводом для проверки стал пост, который содержал информацию, противоречащую официальной позиции Минобороны РФ. Ранее полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии РФ в отношении Игоря Пушкарева. 26 декабря стало известно, что в отношении директора Музея истории Екатеринбурга возбудили административное дело по статье о дискредитации армии России.