Против главы Музея истории Екатеринбурга возбудили дело о дискредитации ВС РФ

26 декабря 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Пушкарева будут судить за пост в социальной сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева возбудили административное дело по статье о дискредитации армии России. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга. «Привлекаемое лицо — Пушкарев Игорь Евгеньевич, дело по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ“)», — говорится в картотеке суда. Заседание пройдет 27 декабря. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил уволить с должности директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Пригожин заявил, что Пушкарев якобы работает на иностранные спецслужбы. Глава города Алексей Орлов пока отказался увольнять главу музея, но за деятельностью Пушкарева будут пристально наблюдать в Государственной Думе России. Также на директора музея полиция составила протокол по статье о дискредитации армии РФ.

В отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева возбудили административное дело по статье о дискредитации армии России. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга. «Привлекаемое лицо — Пушкарев Игорь Евгеньевич, дело по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ“)», — говорится в картотеке суда. Заседание пройдет 27 декабря. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил уволить с должности директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Пригожин заявил, что Пушкарев якобы работает на иностранные спецслужбы. Глава города Алексей Орлов пока отказался увольнять главу музея, но за деятельностью Пушкарева будут пристально наблюдать в Государственной Думе России. Также на директора музея полиция составила протокол по статье о дискредитации армии РФ.