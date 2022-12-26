Тюменские бюджетники ищут виноватого в скандале с банкетом за казенные деньги

27 декабря 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

В учреждении выясняют, кто разместил закупку на фуршет, который проводить не планировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском «Центре русской культуры», который ранее объявил, но после скандала отменил закупку на проведение предновогоднего фуршета за бюджетный счет, не знают, кто разместил тендер на сайте госзакупок. Такой ответ URA.RU получило от директора учреждения Татьяны Ухман. Сейчас в Центре проходит служебная проверка. «Проведение данного мероприятия не планировалось. Бюджетные средства на его организацию не предусмотрены. Информация о заказчике, гостях и участниках отсутствует. Закупка, в соответствии с приказом директора, отменена», — говорится в ответе на запрос URA.RU, подписанный руководителем «Центра русской культуры» Татьяной Ухман. По словам директора, сейчас в учреждении проходит служебная проверка. Руководитель обещала оповестить URA.RU о ее результатах. Как ранее писало агентство, речь идет о тендере на проведение предновогоднего фуршета, который на сайте госзакупок разместил «Центр русской культуры». Почти за 100 тысяч рублей на мероприятии должны были подавать маринованного в водке лосося, блюда японской, мексиканской и других кухонь, рассчитанные на 30 человек. После того, как о закупке стало известно в публичном поле, аукцион отменили.

В тюменском «Центре русской культуры», который ранее объявил, но после скандала отменил закупку на проведение предновогоднего фуршета за бюджетный счет, не знают, кто разместил тендер на сайте госзакупок. Такой ответ URA.RU получило от директора учреждения Татьяны Ухман. Сейчас в Центре проходит служебная проверка. «Проведение данного мероприятия не планировалось. Бюджетные средства на его организацию не предусмотрены. Информация о заказчике, гостях и участниках отсутствует. Закупка, в соответствии с приказом директора, отменена», — говорится в ответе на запрос URA.RU, подписанный руководителем «Центра русской культуры» Татьяной Ухман. По словам директора, сейчас в учреждении проходит служебная проверка. Руководитель обещала оповестить URA.RU о ее результатах. Как ранее писало агентство, речь идет о тендере на проведение предновогоднего фуршета, который на сайте госзакупок разместил «Центр русской культуры». Почти за 100 тысяч рублей на мероприятии должны были подавать маринованного в водке лосося, блюда японской, мексиканской и других кухонь, рассчитанные на 30 человек. После того, как о закупке стало известно в публичном поле, аукцион отменили.