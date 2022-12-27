27 декабря 2022
26 декабря 2022

В ЯНАО сравнили стоимость красной икры для новогоднего стола. Инфографика

Жителям ЯНАО красная икра на новогодний стол будет стоить до 7000 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, красная икра
В ЯНАО красная икра на новогодний стол будет стоить до 7000 руб за кг Фото:

Редакция URA.RU в канун новогодних праздников сравнила стоимость главного деликатеса — красной икры разных видов рыб. Расчет производился на основе цен в сети супермаркетов «Магнит», «Пятерочка» и магазинов индивидуальных предпринимателей.

«Икра кеты у индивидуальных предпринимателей стоит от 6000 до 7000 рублей за килограмм. При этом минимальная цена за 100 грамм — 680 рублей. Килограмм икры горбуши стоит от 6200 до 6500 рублей. В магазине „Пятерочка“ икра горбуши стоит 520 рублей за 90 грамм», — рассказал корреспондент URA.RU.

За килограмм икры форели у предпринимателей придется заплатить 5 — 5,5 тысячи рублей. Чаще всего встречается продажа от 500 грамм. В супермаркете «Магнит» икра нерки стоит 4850 рублей за килограмм, у предпринимателей — 5000 рублей.

Ранее агентство подсчитало стоимость салата «Оливье» на семью и определило магазин с самыми дешевыми ингредиентами для салата. Минимальная стоимость «тазика» салата «Оливье» 500 рублей.

Стоимость красной икры в ЯНАО

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Редакция URA.RU в канун новогодних праздников сравнила стоимость главного деликатеса — красной икры разных видов рыб. Расчет производился на основе цен в сети супермаркетов «Магнит», «Пятерочка» и магазинов индивидуальных предпринимателей. «Икра кеты у индивидуальных предпринимателей стоит от 6000 до 7000 рублей за килограмм. При этом минимальная цена за 100 грамм — 680 рублей. Килограмм икры горбуши стоит от 6200 до 6500 рублей. В магазине „Пятерочка“ икра горбуши стоит 520 рублей за 90 грамм», — рассказал корреспондент URA.RU. За килограмм икры форели у предпринимателей придется заплатить 5 — 5,5 тысячи рублей. Чаще всего встречается продажа от 500 грамм. В супермаркете «Магнит» икра нерки стоит 4850 рублей за килограмм, у предпринимателей — 5000 рублей. Ранее агентство подсчитало стоимость салата «Оливье» на семью и определило магазин с самыми дешевыми ингредиентами для салата. Минимальная стоимость «тазика» салата «Оливье» 500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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