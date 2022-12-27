Редакция URA.RU в канун новогодних праздников сравнила стоимость главного деликатеса — красной икры разных видов рыб. Расчет производился на основе цен в сети супермаркетов «Магнит», «Пятерочка» и магазинов индивидуальных предпринимателей.
«Икра кеты у индивидуальных предпринимателей стоит от 6000 до 7000 рублей за килограмм. При этом минимальная цена за 100 грамм — 680 рублей. Килограмм икры горбуши стоит от 6200 до 6500 рублей. В магазине „Пятерочка“ икра горбуши стоит 520 рублей за 90 грамм», — рассказал корреспондент URA.RU.
За килограмм икры форели у предпринимателей придется заплатить 5 — 5,5 тысячи рублей. Чаще всего встречается продажа от 500 грамм. В супермаркете «Магнит» икра нерки стоит 4850 рублей за килограмм, у предпринимателей — 5000 рублей.
Ранее агентство подсчитало стоимость салата«Оливье» на семью и определило магазин с самыми дешевыми ингредиентами для салата. Минимальная стоимость «тазика» салата «Оливье» 500 рублей.
Стоимость красной икры в ЯНАО
URA.RU
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Редакция URA.RU в канун новогодних праздников сравнила стоимость главного деликатеса — красной икры разных видов рыб. Расчет производился на основе цен в сети супермаркетов «Магнит», «Пятерочка» и магазинов индивидуальных предпринимателей. «Икра кеты у индивидуальных предпринимателей стоит от 6000 до 7000 рублей за килограмм. При этом минимальная цена за 100 грамм — 680 рублей. Килограмм икры горбуши стоит от 6200 до 6500 рублей. В магазине „Пятерочка“ икра горбуши стоит 520 рублей за 90 грамм», — рассказал корреспондент URA.RU. За килограмм икры форели у предпринимателей придется заплатить 5 — 5,5 тысячи рублей. Чаще всего встречается продажа от 500 грамм. В супермаркете «Магнит» икра нерки стоит 4850 рублей за килограмм, у предпринимателей — 5000 рублей. Ранее агентство подсчитало стоимость салата «Оливье» на семью и определило магазин с самыми дешевыми ингредиентами для салата. Минимальная стоимость «тазика» салата «Оливье» 500 рублей.