Самолет с россиянами вылетел из Гаваны в Москву с 28-часовым опозданием

Самолет авиакомпании «Россия», вылетавший из Гаваны в Москву с российскими туристами, после 28-часовой задержки отправился только 22 января. Об этом сообщили в компании. Первоначальная дата вылета была запланирована на 20 января.
«Рейс FV6850 Гавана — Москва вылетел 22 января в 00:24 по московскому времени», — говорится в сообщении авиакомпании в их telegram-канале. Изначально рейс был задержан из-за технической неисправности, которую в дальнейшем устранили. Однако продолжение задержки было вызвано необходимостью предоставления экипажу времени для отдыха, что требуется для соблюдения регламентированного лимита рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов.
Кроме того, задержка увеличилась из-за ожидания погрузки бортового питания, поставку которого аэропорт не успел организовать. Для всех пассажиров задержанного рейса были предоставлены услуги проживания в отеле, а также еда и напитки на время ожидания.
Ранее сообщалось, что группа российских туристов, численностью 250 человек, была вынуждена разбить палаточный лагерь в аэропорту Гаваны. Рейс задержался из-за поломки турбины на самолете Boeing 777-31h.
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