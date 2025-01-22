Самолет с россиянами вылетел из Гаваны в Москву с 28-часовым опозданием

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Застрявшие в Гаване российские туристы вылетели в Москву
Застрявшие в Гаване российские туристы вылетели в Москву Фото:

Самолет авиакомпании «Россия», вылетавший из Гаваны в Москву с российскими туристами, после 28-часовой задержки отправился  только 22 января. Об этом сообщили в компании. Первоначальная дата вылета была запланирована на 20 января.

«Рейс FV6850 Гавана — Москва вылетел 22 января в 00:24 по московскому времени», — говорится в сообщении авиакомпании в их telegram-канале. Изначально рейс был задержан из-за технической неисправности, которую в дальнейшем устранили. Однако продолжение задержки было вызвано необходимостью предоставления экипажу времени для отдыха, что требуется для соблюдения регламентированного лимита рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов.

Кроме того, задержка увеличилась из-за ожидания погрузки бортового питания, поставку которого аэропорт не успел организовать. Для всех пассажиров задержанного рейса были предоставлены услуги проживания в отеле, а также еда и напитки на время ожидания.

Ранее сообщалось, что группа российских туристов, численностью 250 человек, была вынуждена разбить палаточный лагерь в аэропорту Гаваны. Рейс задержался из-за поломки турбины на самолете Boeing 777-31h.

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Самолет авиакомпании «Россия», вылетавший из Гаваны в Москву с российскими туристами, после 28-часовой задержки отправился  только 22 января. Об этом сообщили в компании. Первоначальная дата вылета была запланирована на 20 января. «Рейс FV6850 Гавана — Москва вылетел 22 января в 00:24 по московскому времени», — говорится в сообщении авиакомпании в их telegram-канале. Изначально рейс был задержан из-за технической неисправности, которую в дальнейшем устранили. Однако продолжение задержки было вызвано необходимостью предоставления экипажу времени для отдыха, что требуется для соблюдения регламентированного лимита рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов. Кроме того, задержка увеличилась из-за ожидания погрузки бортового питания, поставку которого аэропорт не успел организовать. Для всех пассажиров задержанного рейса были предоставлены услуги проживания в отеле, а также еда и напитки на время ожидания. Ранее сообщалось, что группа российских туристов, численностью 250 человек, была вынуждена разбить палаточный лагерь в аэропорту Гаваны. Рейс задержался из-за поломки турбины на самолете Boeing 777-31h.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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