Российские Су-34 уничтожили склады ВСУ с боеприпасами

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 успешно уничтожили склады с боеприпасами и другие военные объекты ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«За прошедшие сутки истребители-бомбардировщики Су-34 в интересах Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми авиационными боеприпасами по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Николаевка, Серебрянка», — сказано в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. В ходе операции были уничтожены амбары с боеприпасами, склады и запасы горюче-смазочных материалов.
Также сообщается, что были выведены из строя командные пункты, стартовые позиции для беспилотных летательных аппаратов, связной узел, станция для радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника. Кроме того, по информации Минобороны РФ, отмечается уничтожение станции связи Starlink, боевой машины пехоты, а также нескольких пунктов управления беспилотниками и артиллерийских орудий противника.
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