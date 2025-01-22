Российские Су-34 уничтожили склады ВСУ с боеприпасами

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по технике ВСУ в ДНР
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по технике ВСУ в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 успешно уничтожили склады с боеприпасами и другие военные объекты ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«За прошедшие сутки истребители-бомбардировщики Су-34 в интересах Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми авиационными боеприпасами по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Николаевка, Серебрянка», — сказано в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. В ходе операции были уничтожены амбары с боеприпасами, склады и запасы горюче-смазочных материалов.

Также сообщается, что были выведены из строя командные пункты, стартовые позиции для беспилотных летательных аппаратов, связной узел, станция для радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника. Кроме того, по информации Минобороны РФ, отмечается уничтожение станции связи Starlink, боевой машины пехоты, а также нескольких пунктов управления беспилотниками и артиллерийских орудий противника.

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 успешно уничтожили склады с боеприпасами и другие военные объекты ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «За прошедшие сутки истребители-бомбардировщики Су-34 в интересах Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми авиационными боеприпасами по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Николаевка, Серебрянка», — сказано в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. В ходе операции были уничтожены амбары с боеприпасами, склады и запасы горюче-смазочных материалов. Также сообщается, что были выведены из строя командные пункты, стартовые позиции для беспилотных летательных аппаратов, связной узел, станция для радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника. Кроме того, по информации Минобороны РФ, отмечается уничтожение станции связи Starlink, боевой машины пехоты, а также нескольких пунктов управления беспилотниками и артиллерийских орудий противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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