«Коммерсант»: поставки газа в Приднестровье пойдут через Турцию

Приоритетным маршрутом поставок российского газа в Приднестровье станет транзит через Турцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Важность этого маршрута подтверждается активностью компании из Кипра Ozbor Enterprises, которая забронировала мощности трубопровода «Турецкий поток».
«Газ в Приднестровье, вероятно, все же будет поставляться через Турцию: компания Ozbor Enterprises 20 января забронировала мощности „Турецкого потока“... мощности забронированы под экспорт в Приднестровье...» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
На текущей неделе Ozbor Enterprises осуществила бронирование пропускной способности газопровода «Турецкий поток» на срок в один месяц. Ежедневный объем бронирования составил 3,1 миллиона кубических метров, что соответствует газовым потребностям Приднестровья. Ожидается, что поставки газа в непризнанную республику могут начаться уже с 1 февраля. Помимо транспортировки газа, Россия также планирует предоставить Приднестровью гуманитарные поставки на сумму около 160 миллионов долларов.
В начале января в Приднестровье разгорелся энергетический кризис. Причиной прекращения поставок газа со стороны «Газпрома» стала долговая задолженность Молдавии, размер которой оценивается в 709 миллионов долларов. Однако Кишинев не признает существование этого долга. Режим ЧП в Приднестровье продлен до 8 февраля.
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщал, что РФ передаст ПМР газ в качестве гуманитарной помощи. По его словам, газ будет поставляться в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения Приднестровья, а также для нужд теплоэнергетического сектора и местных промышленных предприятий.
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