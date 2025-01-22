«Коммерсант»: поставки газа в Приднестровье пойдут через Турцию

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Компания из Кипра зарезервировала мощности «Турецкого потока» на месяц с 1 февраля
Компания из Кипра зарезервировала мощности «Турецкого потока» на месяц с 1 февраля Фото:

Приоритетным маршрутом поставок российского газа в Приднестровье станет транзит через Турцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Важность этого маршрута подтверждается активностью компании из Кипра Ozbor Enterprises, которая забронировала мощности трубопровода «Турецкий поток».

«Газ в Приднестровье, вероятно, все же будет поставляться через Турцию: компания Ozbor Enterprises 20 января забронировала мощности „Турецкого потока“... мощности забронированы под экспорт в Приднестровье...» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

На текущей неделе Ozbor Enterprises осуществила бронирование пропускной способности газопровода «Турецкий поток» на срок в один месяц. Ежедневный объем бронирования составил 3,1 миллиона кубических метров, что соответствует газовым потребностям Приднестровья. Ожидается, что поставки газа в непризнанную республику могут начаться уже с 1 февраля. Помимо транспортировки газа, Россия также планирует предоставить Приднестровью гуманитарные поставки на сумму около 160 миллионов долларов.

В начале января в Приднестровье разгорелся энергетический кризис. Причиной прекращения поставок газа со стороны «Газпрома» стала долговая задолженность Молдавии, размер которой оценивается в 709 миллионов долларов. Однако Кишинев не признает существование этого долга. Режим ЧП в Приднестровье продлен до 8 февраля.

Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщал, что РФ передаст ПМР газ в качестве гуманитарной помощи. По его словам, газ будет поставляться в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения Приднестровья, а также для нужд теплоэнергетического сектора и местных промышленных предприятий.

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Приоритетным маршрутом поставок российского газа в Приднестровье станет транзит через Турцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Важность этого маршрута подтверждается активностью компании из Кипра Ozbor Enterprises, которая забронировала мощности трубопровода «Турецкий поток». «Газ в Приднестровье, вероятно, все же будет поставляться через Турцию: компания Ozbor Enterprises 20 января забронировала мощности „Турецкого потока“... мощности забронированы под экспорт в Приднестровье...» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. На текущей неделе Ozbor Enterprises осуществила бронирование пропускной способности газопровода «Турецкий поток» на срок в один месяц. Ежедневный объем бронирования составил 3,1 миллиона кубических метров, что соответствует газовым потребностям Приднестровья. Ожидается, что поставки газа в непризнанную республику могут начаться уже с 1 февраля. Помимо транспортировки газа, Россия также планирует предоставить Приднестровью гуманитарные поставки на сумму около 160 миллионов долларов. В начале января в Приднестровье разгорелся энергетический кризис. Причиной прекращения поставок газа со стороны «Газпрома» стала долговая задолженность Молдавии, размер которой оценивается в 709 миллионов долларов. Однако Кишинев не признает существование этого долга. Режим ЧП в Приднестровье продлен до 8 февраля. Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщал, что РФ передаст ПМР газ в качестве гуманитарной помощи. По его словам, газ будет поставляться в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения Приднестровья, а также для нужд теплоэнергетического сектора и местных промышленных предприятий.
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