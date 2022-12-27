27 декабря 2022

Тюменец устроил резню из-за ревности

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Житель Ишимского района изрезал знакомого, приревновав к нему сожительницу Фото:

Житель Ишимского района Тюменской области совершил жестокое убийство, приревновав сожительницу. Об этом сообщает telegram-канал СК России по Тюменской области.

«54-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в доме, расположенном по улице Ленина в селе Новолокти Ишимского района в компании мужчины 1966 года рождения, с которым познакомился в этот же день. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. Обвиняемый приревновал свою сожительницу к гостю. В результате ссоры злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему не менее 14 ударов в область шеи и лица. От полученных ран последний скончался на месте», — сообщили в следственном комитете. Мужчина взят под стражу. Дело рассматривается в суде.

Ранее в Тюмени произошел аналогичный конфликт со смертельным исходом. Мужчина приревновал свою жену к знакомому и избил его до смерти.

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Житель Ишимского района Тюменской области совершил жестокое убийство, приревновав сожительницу. Об этом сообщает telegram-канал СК России по Тюменской области. «54-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в доме, расположенном по улице Ленина в селе Новолокти Ишимского района в компании мужчины 1966 года рождения, с которым познакомился в этот же день. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. Обвиняемый приревновал свою сожительницу к гостю. В результате ссоры злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему не менее 14 ударов в область шеи и лица. От полученных ран последний скончался на месте», — сообщили в следственном комитете. Мужчина взят под стражу. Дело рассматривается в суде. Ранее в Тюмени произошел аналогичный конфликт со смертельным исходом. Мужчина приревновал свою жену к знакомому и избил его до смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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