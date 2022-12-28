Главный свердловский десантник приехал в Екатеринбург из зоны СВО ради суда

29 декабря 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин приехал на заседание 29 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, обвиняемый в получении крупной взятки и уехавший в зону спецоперации на время следствия, вернулся в Екатеринбург на первое заседание по своему делу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Тетерин приехал в Верх-Исетский районный суд. Прошлое заседание перенеслось из-за его отсутствия», — сообщил корреспондент. На прошлом заседании Тетерина ждали 7 декабря. Тогда в зал приезжал только его адвокат, рассказавший об отправке подсудимого в зону СВО. Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По данным силовиков, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. Он уехал на для помощи армии РФ спецоперацию, начатую для денацификации и демилитаризации Украины, которая вела восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, обвиняемый в получении крупной взятки и уехавший в зону спецоперации на время следствия, вернулся в Екатеринбург на первое заседание по своему делу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Тетерин приехал в Верх-Исетский районный суд. Прошлое заседание перенеслось из-за его отсутствия», — сообщил корреспондент. На прошлом заседании Тетерина ждали 7 декабря. Тогда в зал приезжал только его адвокат, рассказавший об отправке подсудимого в зону СВО. Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По данным силовиков, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. Он уехал на для помощи армии РФ спецоперацию, начатую для денацификации и демилитаризации Украины, которая вела восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР.