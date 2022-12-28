Главный свердловский десантник приехал в Екатеринбург из зоны СВО ради суда

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, обвиняемый в получении крупной взятки и уехавший в зону спецоперации на время следствия, вернулся в Екатеринбург на первое заседание по своему делу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Тетерин приехал в Верх-Исетский районный суд. Прошлое заседание перенеслось из-за его отсутствия», — сообщил корреспондент.
На прошлом заседании Тетерина ждали 7 декабря. Тогда в зал приезжал только его адвокат, рассказавший об отправке подсудимого в зону СВО.
Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По данным силовиков, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. Он уехал на для помощи армии РФ спецоперацию, начатую для денацификации и демилитаризации Украины, которая вела восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР.
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