Кулеба признал, что многие страны не верят в поражение России

Многие государства, несмотря на поддержку Украины в конфликте, не могут представить себе поражение России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Многие [страны Запада] уже искренне поддерживают Украину, но все еще не могут себе представить поражение России», — сказал Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «РБК-Украина».
После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружения и гуманитарную помощь. Так Кулеба заявил, что рассчитывает получить от США дальнобойные орудия. Также глава украинского МИД выразил мнение, что предоставление Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot является «психологическим переломом» в поддержке Украины Западом.
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Многие государства, несмотря на поддержку Украины в конфликте, не могут представить себе поражение России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Многие [страны Запада] уже искренне поддерживают Украину, но все еще не могут себе представить поражение России», — сказал Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «РБК-Украина». После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружения и гуманитарную помощь. Так Кулеба заявил, что рассчитывает получить от США дальнобойные орудия. Также глава украинского МИД выразил мнение, что предоставление Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot является «психологическим переломом» в поддержке Украины Западом.