Кулеба признал, что многие страны не верят в поражение России

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Многие страны Запада не могут представить поражение РФ в конфликте, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многие государства, несмотря на поддержку Украины в конфликте, не могут представить себе поражение России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Многие [страны Запада] уже искренне поддерживают Украину, но все еще не могут себе представить поражение России», — сказал Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «РБК-Украина».

После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружения и гуманитарную помощь. Так Кулеба заявил, что рассчитывает получить от США дальнобойные орудия. Также глава украинского МИД выразил мнение, что предоставление Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot является «психологическим переломом» в поддержке Украины Западом.

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Многие государства, несмотря на поддержку Украины в конфликте, не могут представить себе поражение России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Многие [страны Запада] уже искренне поддерживают Украину, но все еще не могут себе представить поражение России», — сказал Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «РБК-Украина». После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружения и гуманитарную помощь. Так Кулеба заявил, что рассчитывает получить от США дальнобойные орудия. Также глава украинского МИД выразил мнение, что предоставление Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot является «психологическим переломом» в поддержке Украины Западом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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