В МИД Украины заявили, что получат дальнобойное оружие из США

30 декабря 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В 2023 году арсенал Украины пополнится новым американским арсеналом, заявил Дмитрий Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 году Украина рассчитывает получить американские дальнобойные орудия. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «В следующем году да», — подчеркнул он. Его слова приводит «РБК-Украина». Кулеба подчеркнул, что поставки вооружения будут зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине помогут быстрее завершить конфликт. Кулеба, в свою очередь, говорил, что Западу не стоит бояться «развала» России. США и другие западные страны оказывают Киеву поддержку в виде финансов и вооружения. Также ЕС начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

В 2023 году Украина рассчитывает получить американские дальнобойные орудия. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «В следующем году да», — подчеркнул он. Его слова приводит «РБК-Украина». Кулеба подчеркнул, что поставки вооружения будут зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине помогут быстрее завершить конфликт. Кулеба, в свою очередь, говорил, что Западу не стоит бояться «развала» России. США и другие западные страны оказывают Киеву поддержку в виде финансов и вооружения. Также ЕС начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.