Кулеба заявил о переломном моменте в поддержке Запада

Предоставление зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине знаменует психологический перелом в поддержке западными странами украинских властей. Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом», — передает слова Кулебы «РБК-Украина». Он подчеркнул, что власти Украины больше года слышали от Вашингтона отказы на поставки ЗРК, но теперь Киев констатирует снятие табу и слом очередной стены в отношениях с Западом.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал поставки ЗРК Patriot на Украину прощальным жестом Вашингтона отправленным Киеву. Также он выразил мнение, что ЗРК не помогут Украине победить, передает «Национальная служба новостей». По мнению Кулебы, обучение солдат ВСУ пользованию системой Patriot займет менее полугода, сообщает телеканал 360.
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Предоставление зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине знаменует психологический перелом в поддержке западными странами украинских властей. Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом», — передает слова Кулебы «РБК-Украина». Он подчеркнул, что власти Украины больше года слышали от Вашингтона отказы на поставки ЗРК, но теперь Киев констатирует снятие табу и слом очередной стены в отношениях с Западом. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал поставки ЗРК Patriot на Украину прощальным жестом Вашингтона отправленным Киеву. Также он выразил мнение, что ЗРК не помогут Украине победить, передает «Национальная служба новостей». По мнению Кулебы, обучение солдат ВСУ пользованию системой Patriot займет менее полугода, сообщает телеканал 360.