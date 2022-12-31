Xsolla завершила ликвидацию одной из своих пермских компаний

Компания ликвидирована окончательно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Корпорация Xsolla пермского бизнесмена Александра Агапитова завершила ликвидацию ООО «Иксолла Русский Холдинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», сведения в ЕГРЮЛ внесены 30 декабря.

«Как сообщается в сервисе „СПАРК-Интерфакс“, в ЕГРЮЛ внесли сведения о прекращении деятельности организации 30 декабря», — передает «Коммерсант-Прикамье». При этом компании «Иксолла игры», «Систем проджекс» и «Иксолла», учрежденные ликвидированным юрлицом, продолжают работу.

Xsolla начала процесс ликвидации ООО «Иксолла Русский Холдинг» в мае 2022 года. Xsolla основана Агапитовым в 2005 году в Перми как платформа платежных услуг для разработчиков и издателей видеоигр. Ее головной офис находится в Лос-Анджелесе (США). Летом 2021 года компания оказалась в центре скандала после массового увольнения сотрудников. В 2022 году предприниматель покинул пост директора компании.