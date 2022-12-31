31 декабря 2022

Снегопады и метели задержатся в Челябинской области

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Снег прекратится только 4 января Фото:

Снегопады и сильный ветер задержатся в Челябинской области до 3 января. Температура воздуха днем поднимется до минус 7 градусов Цельсия, сообщают синоптики.

«Ночью и днем 3 января будет идти сильный снег. Температура воздуха в дневные часы составит от минус 7 до минус 9. Ветер 3-15 метров в секунду», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

Ожидается, что снег прекратиться к 4 января. Существенного похолодания не ожидается.

Ранее синоптики предупреждали, что 2 января в Челябинскую область придут сильные снегопады и метели. Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не мешать снегоуборочной технике расчищать проезжую часть.

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Снегопады и сильный ветер задержатся в Челябинской области до 3 января. Температура воздуха днем поднимется до минус 7 градусов Цельсия, сообщают синоптики. «Ночью и днем 3 января будет идти сильный снег. Температура воздуха в дневные часы составит от минус 7 до минус 9. Ветер 3-15 метров в секунду», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». Ожидается, что снег прекратиться к 4 января. Существенного похолодания не ожидается. Ранее синоптики предупреждали, что 2 января в Челябинскую область придут сильные снегопады и метели. Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не мешать снегоуборочной технике расчищать проезжую часть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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