Снегопады и метели задержатся в Челябинской области

01 января 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Снег прекратится только 4 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Снегопады и сильный ветер задержатся в Челябинской области до 3 января. Температура воздуха днем поднимется до минус 7 градусов Цельсия, сообщают синоптики. «Ночью и днем 3 января будет идти сильный снег. Температура воздуха в дневные часы составит от минус 7 до минус 9. Ветер 3-15 метров в секунду», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». Ожидается, что снег прекратиться к 4 января. Существенного похолодания не ожидается. Ранее синоптики предупреждали, что 2 января в Челябинскую область придут сильные снегопады и метели. Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не мешать снегоуборочной технике расчищать проезжую часть.

Снегопады и сильный ветер задержатся в Челябинской области до 3 января. Температура воздуха днем поднимется до минус 7 градусов Цельсия, сообщают синоптики. «Ночью и днем 3 января будет идти сильный снег. Температура воздуха в дневные часы составит от минус 7 до минус 9. Ветер 3-15 метров в секунду», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». Ожидается, что снег прекратиться к 4 января. Существенного похолодания не ожидается. Ранее синоптики предупреждали, что 2 января в Челябинскую область придут сильные снегопады и метели. Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не мешать снегоуборочной технике расчищать проезжую часть.