Снегопады и метели задержатся в Челябинской области

Снегопады и сильный ветер задержатся в Челябинской области до 3 января. Температура воздуха днем поднимется до минус 7 градусов Цельсия, сообщают синоптики.
«Ночью и днем 3 января будет идти сильный снег. Температура воздуха в дневные часы составит от минус 7 до минус 9. Ветер 3-15 метров в секунду», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».
Ожидается, что снег прекратиться к 4 января. Существенного похолодания не ожидается.
Ранее синоптики предупреждали, что 2 января в Челябинскую область придут сильные снегопады и метели. Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не мешать снегоуборочной технике расчищать проезжую часть.
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