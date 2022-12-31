Челябинцев предупредили о сильном снегопаде

01 января 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Жителей Челябинска ожидают сильный снег и метели Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске и области 2 января ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 2 января в Челябинской области облачно, снег, местами сильный, метели. В Челябинске снег, временами сильный», — сообщили в метеослужбе. Синоптики отметили, что морозы отступят. Если днем 1 января ожидается около 16-18 градусов ниже нуля, то на следующий день ожидается всего 2-4 градуса мороза. Ранее в минэкологии региона предупреждали о туманах и изморози. В министерстве подчеркнули, что эти явления не связаны с выбросами предприятий, а ожидаются из-за высокой влажности

В Челябинске и области 2 января ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 2 января в Челябинской области облачно, снег, местами сильный, метели. В Челябинске снег, временами сильный», — сообщили в метеослужбе. Синоптики отметили, что морозы отступят. Если днем 1 января ожидается около 16-18 градусов ниже нуля, то на следующий день ожидается всего 2-4 градуса мороза. Ранее в минэкологии региона предупреждали о туманах и изморози. В министерстве подчеркнули, что эти явления не связаны с выбросами предприятий, а ожидаются из-за высокой влажности