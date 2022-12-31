Челябинцев предупредили о сильном снегопаде

В Челябинске и области 2 января ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Днем 2 января в Челябинской области облачно, снег, местами сильный, метели. В Челябинске снег, временами сильный», — сообщили в метеослужбе.
Синоптики отметили, что морозы отступят. Если днем 1 января ожидается около 16-18 градусов ниже нуля, то на следующий день ожидается всего 2-4 градуса мороза.
Ранее в минэкологии региона предупреждали о туманах и изморози. В министерстве подчеркнули, что эти явления не связаны с выбросами предприятий, а ожидаются из-за высокой влажности
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