31 декабря 2022
30 декабря 2022

Челябинцев предупредили о сильном снегопаде

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Жителей Челябинска ожидают сильный снег и метели Фото:

В Челябинске и области 2 января ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Днем 2 января в Челябинской области облачно, снег, местами сильный, метели. В Челябинске снег, временами сильный», — сообщили в метеослужбе.

Синоптики отметили, что морозы отступят. Если днем 1 января ожидается около 16-18 градусов ниже нуля, то на следующий день ожидается всего 2-4 градуса мороза.

Ранее в минэкологии региона предупреждали о туманах и изморози. В министерстве подчеркнули, что эти явления не связаны с выбросами предприятий, а ожидаются из-за высокой влажности

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В Челябинске и области 2 января ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 2 января в Челябинской области облачно, снег, местами сильный, метели. В Челябинске снег, временами сильный», — сообщили в метеослужбе. Синоптики отметили, что морозы отступят. Если днем 1 января ожидается около 16-18 градусов ниже нуля, то на следующий день ожидается всего 2-4 градуса мороза. Ранее в минэкологии региона предупреждали о туманах и изморози. В министерстве подчеркнули, что эти явления не связаны с выбросами предприятий, а ожидаются из-за высокой влажности
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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