Касперская: Запад способен отключить все смартфоны россиян

Западные страны имеют возможность отключения на территории России не только iPhone, но и всех устройств на операционной системе Android. Об этом заявила российский предприниматель, сооснователь и бывший генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.
«Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены», — передает слова Касперской телеканал «Звезда». Она подчеркнула, что возможность отключения на территории России есть не только у iPhone, но и смартфонов, работающих на системе Andriod.
Ранее компания Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Также из-за санкционного давления Запада пользователи Android должны проявлять осторожность при скачивании файлов с посторонних сайтов, которые могут быть вредоносными, заявлял эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц.
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