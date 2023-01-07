Касперская: Запад способен отключить все смартфоны россиян

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Запад может отключить не только iPhone, но смартфоны на Android Фото:

Западные страны имеют возможность отключения на территории России не только iPhone, но и всех устройств на операционной системе Android. Об этом заявила российский предприниматель, сооснователь и бывший генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.

«Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены», — передает слова Касперской телеканал «Звезда». Она подчеркнула, что возможность отключения на территории России есть не только у iPhone, но и смартфонов, работающих на системе Andriod.

Ранее компания Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Также из-за санкционного давления Запада пользователи Android должны проявлять осторожность при скачивании файлов с посторонних сайтов, которые могут быть вредоносными, заявлял эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц.

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Западные страны имеют возможность отключения на территории России не только iPhone, но и всех устройств на операционной системе Android. Об этом заявила российский предприниматель, сооснователь и бывший генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. «Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены», — передает слова Касперской телеканал «Звезда». Она подчеркнула, что возможность отключения на территории России есть не только у iPhone, но и смартфонов, работающих на системе Andriod. Ранее компания Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Также из-за санкционного давления Запада пользователи Android должны проявлять осторожность при скачивании файлов с посторонних сайтов, которые могут быть вредоносными, заявлял эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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