Владельцев Android предупредили об опасности из-за санкций

Эксперт предупредил пользователей Android о риске при скачивании приложений Фото: Анна Майорова © URA.RU

При скачивании приложений, удаленных из Google Play из-за санкционного давления Запада, пользователи должны проявлять осторожность. Об этом заявил эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц. По его словам, владельцы Android могут скачать на телефон вредоносные файлы с посторонних сайтов.

«Когда вы качаете файл с какого-то стороннего ресурса на телефон, приходит сообщение, что телефон ничего не знает о безопасности этого ресурса и данный APK-файл потенциально может быть небезопасным. Если вы скачиваете файл на официальном сайте банка или новостного ресурса, сомнений у пользователей быть не должно, вполне можно разрешить скачивание. Но злоумышленники будут этим пользоваться», — передает радио Sputnik слова Караманянца.

App Store и Google Play ранее удалили часть приложений, ранее доступных для скачивания, в том числе Альфа-Банк и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. С российского рынка ушли некоторые иностранные производители одежды, товаров для дома и другие компании. Ограничения были наложены также и на деятельность части банков РФ.