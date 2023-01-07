07 января 2023
06 января 2023

Власти Нижневартовска помогут жителям дома, где взорвался газ, решить проблемы с ипотекой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова предложила жильцам помочь разобраться с ипотекой Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Власти Нижневартовска помогут жителям дома по улице Мира 6а, где взорвался газ, решить проблемы с ипотекой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жильцами пострадавшего дома.

«С кредитными учреждениями работа настроена, с 9 числа начнется работа со страховыми организациями. Банк сам обеспечивает запросы у страховых организаций», — передает слова мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко корреспондент агентства.

Губернатор Наталья Комарова предложила отдельно собраться тем жителям, у кого есть ипотека на квартиры в пострадавшем доме, и в присутствии мэра Нижневартовска и представителей банков разобраться в ситуации. «Вопрос простой, житейский, кто заплатит за ипотеку», — уточнила Комарова.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова указала на необходимость предоставления пострадавшим жильцам квартир до момента сноса здания. Дом признан аварийным экспертизой ГО и ЧС.

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Власти Нижневартовска помогут жителям дома по улице Мира 6а, где взорвался газ, решить проблемы с ипотекой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жильцами пострадавшего дома. «С кредитными учреждениями работа настроена, с 9 числа начнется работа со страховыми организациями. Банк сам обеспечивает запросы у страховых организаций», — передает слова мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко корреспондент агентства. Губернатор Наталья Комарова предложила отдельно собраться тем жителям, у кого есть ипотека на квартиры в пострадавшем доме, и в присутствии мэра Нижневартовска и представителей банков разобраться в ситуации. «Вопрос простой, житейский, кто заплатит за ипотеку», — уточнила Комарова. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова указала на необходимость предоставления пострадавшим жильцам квартир до момента сноса здания. Дом признан аварийным экспертизой ГО и ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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