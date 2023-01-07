Власти Нижневартовска помогут жителям дома, где взорвался газ, решить проблемы с ипотекой

Наталья Комарова предложила жильцам помочь разобраться с ипотекой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Власти Нижневартовска помогут жителям дома по улице Мира 6а, где взорвался газ, решить проблемы с ипотекой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жильцами пострадавшего дома.

«С кредитными учреждениями работа настроена, с 9 числа начнется работа со страховыми организациями. Банк сам обеспечивает запросы у страховых организаций», — передает слова мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко корреспондент агентства.

Губернатор Наталья Комарова предложила отдельно собраться тем жителям, у кого есть ипотека на квартиры в пострадавшем доме, и в присутствии мэра Нижневартовска и представителей банков разобраться в ситуации. «Вопрос простой, житейский, кто заплатит за ипотеку», — уточнила Комарова.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова указала на необходимость предоставления пострадавшим жильцам квартир до момента сноса здания. Дом признан аварийным экспертизой ГО и ЧС.