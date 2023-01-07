Комарова поручила властям Нижневартовска решить проблемы жильцов дома, где взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила председателю думы Нижневартовска Алексею Сатинову максимально ускорить принятие нормативно-правовых актов, для решения проблемы жильцов дома по улице Мира 6а, пострадавших от взрыва газа. Такое поручение глава округа сделала в ходе рабочей встречи, эфир которой транслировался на странице губернатора.
«Встречалась с жильцами дома по улице Мира 6а и прилегающих домов. Там остаются вопросы, требующие вашего [Алексея Сатинова] личного участия, в том числе и при необходимости принятия нормативно-правовых актов. Обратите на это внимание и, не дожидаясь, когда по графику запланировано заседание, принимайте решения, максимально отвечающие на запросы людей», — сказала Наталья Комарова.
Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова встретилась с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа. Она поручила предоставить жителям дома квартиры, к моменту его сноса, а также помочь собственникам квартир разобраться в вопросах с ипотекой.
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