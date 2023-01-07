07 января 2023
06 января 2023

Комарова поручила властям Нижневартовска решить проблемы жильцов дома, где взорвался газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова поручила ускорить принятие документов в интересах жильцов дома по Мира 6а Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила председателю думы Нижневартовска Алексею Сатинову максимально ускорить принятие нормативно-правовых актов, для решения проблемы жильцов дома по улице Мира 6а, пострадавших от взрыва газа. Такое поручение глава округа сделала в ходе рабочей встречи, эфир которой транслировался на странице губернатора.

«Встречалась с жильцами дома по улице Мира 6а и прилегающих домов. Там остаются вопросы, требующие вашего [Алексея Сатинова] личного участия, в том числе и при необходимости принятия нормативно-правовых актов. Обратите на это внимание и, не дожидаясь, когда по графику запланировано заседание, принимайте решения, максимально отвечающие на запросы людей», — сказала Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова встретилась с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа. Она поручила предоставить жителям дома квартиры, к моменту его сноса, а также помочь собственникам квартир разобраться в вопросах с ипотекой.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила председателю думы Нижневартовска Алексею Сатинову максимально ускорить принятие нормативно-правовых актов, для решения проблемы жильцов дома по улице Мира 6а, пострадавших от взрыва газа. Такое поручение глава округа сделала в ходе рабочей встречи, эфир которой транслировался на странице губернатора. «Встречалась с жильцами дома по улице Мира 6а и прилегающих домов. Там остаются вопросы, требующие вашего [Алексея Сатинова] личного участия, в том числе и при необходимости принятия нормативно-правовых актов. Обратите на это внимание и, не дожидаясь, когда по графику запланировано заседание, принимайте решения, максимально отвечающие на запросы людей», — сказала Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова встретилась с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа. Она поручила предоставить жителям дома квартиры, к моменту его сноса, а также помочь собственникам квартир разобраться в вопросах с ипотекой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...