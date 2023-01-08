Прокуратура вмешалась в конфликт тюменки и скорой помощи

09 января 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Тюменская прокуратура ищет виновных в инциденте с участием скорой помощи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Инцидентом с тюменкой, ехавшей с острым аппендицитом на такси до больницы из-за нехватки бригад скорой помощи, заинтересовались в областной и городской прокуратурах. Об этом URA.RU сообщили источники из ведомств. «Будет проводиться проверка по этой ситуации. Скорая помощь информацию об инциденте не подтверждает. Выяснять подробности будем напрямую у потерпевшей», — сообщили агентству в прокуратуре. Ранее молодой тюменке с острым аппендицитом пришлось ехать на такси до больницы. Все потому, что ей отказали в госпитализации из-за отсутствия свободных бригад скорой помощи.

Инцидентом с тюменкой, ехавшей с острым аппендицитом на такси до больницы из-за нехватки бригад скорой помощи, заинтересовались в областной и городской прокуратурах. Об этом URA.RU сообщили источники из ведомств. «Будет проводиться проверка по этой ситуации. Скорая помощь информацию об инциденте не подтверждает. Выяснять подробности будем напрямую у потерпевшей», — сообщили агентству в прокуратуре. Ранее молодой тюменке с острым аппендицитом пришлось ехать на такси до больницы. Все потому, что ей отказали в госпитализации из-за отсутствия свободных бригад скорой помощи.