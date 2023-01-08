08 января 2023
07 января 2023

Прокуратура вмешалась в конфликт тюменки и скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Тюменская прокуратура ищет виновных в инциденте с участием скорой помощи Фото:

Инцидентом с тюменкой, ехавшей с острым аппендицитом на такси до больницы из-за нехватки бригад скорой помощи, заинтересовались в областной и городской прокуратурах. Об этом URA.RU сообщили источники из ведомств.

«Будет проводиться проверка по этой ситуации. Скорая помощь информацию об инциденте не подтверждает. Выяснять подробности будем напрямую у потерпевшей», — сообщили агентству в прокуратуре.

Ранее молодой тюменке с острым аппендицитом пришлось ехать на такси до больницы. Все потому, что ей отказали в госпитализации из-за отсутствия свободных бригад скорой помощи.

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Инцидентом с тюменкой, ехавшей с острым аппендицитом на такси до больницы из-за нехватки бригад скорой помощи, заинтересовались в областной и городской прокуратурах. Об этом URA.RU сообщили источники из ведомств. «Будет проводиться проверка по этой ситуации. Скорая помощь информацию об инциденте не подтверждает. Выяснять подробности будем напрямую у потерпевшей», — сообщили агентству в прокуратуре. Ранее молодой тюменке с острым аппендицитом пришлось ехать на такси до больницы. Все потому, что ей отказали в госпитализации из-за отсутствия свободных бригад скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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