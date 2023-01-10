Пашинян хочет попросить СБ ООН обеспечить безопасность в Нагорном Карабахе

После истечения срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе Армения может обратиться за помощью в Совет Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян.
«Армения не исключает обращения в СБ ООН с просьбой обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха после истечения мандата миротворцев РФ», — заявил Никола Пашинян. Свой комментарий он дал во время трансляции в социальных сетях.
В сентябре начались военные действия между Арменией и Азербайджаном. Сейчас там размещается российский контингент войск. Однако Пашинян напомнил, что целью миротворцев РФ является обеспечение безопасности Лачинского коридора. 10 января Пашинян заявил, что Армения согласна на предложение России по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
После истечения срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе Армения может обратиться за помощью в Совет Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян. «Армения не исключает обращения в СБ ООН с просьбой обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха после истечения мандата миротворцев РФ», — заявил Никола Пашинян. Свой комментарий он дал во время трансляции в социальных сетях. В сентябре начались военные действия между Арменией и Азербайджаном. Сейчас там размещается российский контингент войск. Однако Пашинян напомнил, что целью миротворцев РФ является обеспечение безопасности Лачинского коридора. 10 января Пашинян заявил, что Армения согласна на предложение России по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает «Федеральное агентство новостей».