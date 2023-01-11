Германия начала испытывать серьезные проблемы без российской нефти

12 января 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

У Германии начались серьезные проблемы из-за нехватки природного сырья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Германии начал действовать запрет на импорт российской нефти, из-за чего страдает экономика страны. Без Москвы Берлин не может даже доставить сырье из Казахстана. Об этом сообщили корреспонденты центрального телевидения Китая. «С 1 января этого года правительство Германии запретило импорт российской сырой нефти, что вынудило многие немецкие нефтеперерабатывающие заводы сократить производственные мощности, чтобы справиться с нехваткой сырья. […] Некоторые нефтепереработчики утверждают, что будущие перспективы вызывают большое беспокойство», — передают журналисты в публикации на сайте CCTV . Сообщается, что после того, как Запад ввел ограничения в отношении российской нефти, власти Берлина остановили импорт сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Запрет вступил в силу с 1 января. После этого в целях урегулирования кризиса Федеральное министерство экономики ФРГ пообещало начать обеспечивать сырую нефть из Казахстана для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Отмечается, что транспортировка казахстанского черного золота неосуществима без нефтепровода «Дружба», поэтому власти страны ведут переговоры с Россией о способе доставки этой партии нефти. Ранее страны G7, ЕС и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть. Он был установлен на уровне в 60 долларов за баррель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет такое положение дел. Президент Украины Владимир Зеленский назвал подобное решение западных союзников «слабой позицией». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии начал действовать запрет на импорт российской нефти, из-за чего страдает экономика страны. Без Москвы Берлин не может даже доставить сырье из Казахстана. Об этом сообщили корреспонденты центрального телевидения Китая. «С 1 января этого года правительство Германии запретило импорт российской сырой нефти, что вынудило многие немецкие нефтеперерабатывающие заводы сократить производственные мощности, чтобы справиться с нехваткой сырья. […] Некоторые нефтепереработчики утверждают, что будущие перспективы вызывают большое беспокойство», — передают журналисты в публикации на сайте CCTV. Сообщается, что после того, как Запад ввел ограничения в отношении российской нефти, власти Берлина остановили импорт сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Запрет вступил в силу с 1 января. После этого в целях урегулирования кризиса Федеральное министерство экономики ФРГ пообещало начать обеспечивать сырую нефть из Казахстана для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Отмечается, что транспортировка казахстанского черного золота неосуществима без нефтепровода «Дружба», поэтому власти страны ведут переговоры с Россией о способе доставки этой партии нефти. Ранее страны G7, ЕС и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть. Он был установлен на уровне в 60 долларов за баррель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет такое положение дел. Президент Украины Владимир Зеленский назвал подобное решение западных союзников «слабой позицией».