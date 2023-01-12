12 января 2023

В ХМАО снимут документальный сериал о детях-героях

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые вагоны екатеринбургского метрополитена Екатеринбург, оператор, видеокамера, телевидение, видеооператор
Съемки проекта начнутся весной 2023 года Фото:

В ХМАО снимут сериал о детях, которые, рискуя собой, спасли жизни других людей. По информации Регионального информационного центра, альманах с рабочим названием «Молодая гвардия» будет состоять из 6 картин.

«По задумке, планируется снять шесть историй о героических ребятах, проживающих в ХМАО и новых регионах России. Идея проекта „Молодая гвардия“ принадлежит директору департамента культуры Югры Артуру Латыпову», — указано на сайте РИЦ.

К съемкам планируют приступить весной 2023 года. Проект реализуют при поддержке Института развития интернета и при участии Фонда поддержки военно-патриотического кино. «Мы хотим уйти от морализации и агитации и создать интересные телевизионные истории, близкие к жанру документальной реконструкции и соответствующие уровню мировых кинопроизводителей. Как раз сейчас обсуждаем концепцию цикла, его последующее продвижение, ведем финальный выбор историй», — отметил продюсер «Молодой гвардии» Николай Табашников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма. На его создание региональный гарантийный фонд выделил 200 миллионов рублей.

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В ХМАО снимут сериал о детях, которые, рискуя собой, спасли жизни других людей. По информации Регионального информационного центра, альманах с рабочим названием «Молодая гвардия» будет состоять из 6 картин. «По задумке, планируется снять шесть историй о героических ребятах, проживающих в ХМАО и новых регионах России. Идея проекта „Молодая гвардия“ принадлежит директору департамента культуры Югры Артуру Латыпову», — указано на сайте РИЦ. К съемкам планируют приступить весной 2023 года. Проект реализуют при поддержке Института развития интернета и при участии Фонда поддержки военно-патриотического кино. «Мы хотим уйти от морализации и агитации и создать интересные телевизионные истории, близкие к жанру документальной реконструкции и соответствующие уровню мировых кинопроизводителей. Как раз сейчас обсуждаем концепцию цикла, его последующее продвижение, ведем финальный выбор историй», — отметил продюсер «Молодой гвардии» Николай Табашников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма. На его создание региональный гарантийный фонд выделил 200 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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