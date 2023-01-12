В ХМАО снимут документальный сериал о детях-героях

Съемки проекта начнутся весной 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО снимут сериал о детях, которые, рискуя собой, спасли жизни других людей. По информации Регионального информационного центра, альманах с рабочим названием «Молодая гвардия» будет состоять из 6 картин.

«По задумке, планируется снять шесть историй о героических ребятах, проживающих в ХМАО и новых регионах России. Идея проекта „Молодая гвардия“ принадлежит директору департамента культуры Югры Артуру Латыпову», — указано на сайте РИЦ.

К съемкам планируют приступить весной 2023 года. Проект реализуют при поддержке Института развития интернета и при участии Фонда поддержки военно-патриотического кино. «Мы хотим уйти от морализации и агитации и создать интересные телевизионные истории, близкие к жанру документальной реконструкции и соответствующие уровню мировых кинопроизводителей. Как раз сейчас обсуждаем концепцию цикла, его последующее продвижение, ведем финальный выбор историй», — отметил продюсер «Молодой гвардии» Николай Табашников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма. На его создание региональный гарантийный фонд выделил 200 миллионов рублей.