В Сургутском районе ХМАО начались съемки фильма, предназначенного на экспорт Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургутском районе ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма для выхода на международный рынок. Со стороны регионального гарантийного фонда согласовано предоставление гарантий в сумме 200 миллионов рублей, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«В Югре начались съемки первого фильма для международного кинорынка. Съемки первой картины стартовали в Сургутском районе», — сообщает пресс-служба окружного правительства в Telegram.

Сотрудничество правительства ХМАО с компанией «Айсмедиа» проходит в рамках окружного инвестиционного проекта. Кинопроизводство в Югре позволит создать рабочие места, молодежь региона поучаствует в создании продукта, ориентированного на экспорт.

Ранее URA.RU рассказало, что до конца 2023 года в округе планируется снять пять фильмов, предназначенных для выхода на международный рынок. Деньги на съемки будут выделены ПАО «ТрансКапиталБанк» по программе льготного кредитования.