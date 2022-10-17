17 октября 2022
16 октября 2022

В ХМАО приступили к съемкам высокобюджетного фильма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма
В Сургутском районе ХМАО начались съемки фильма, предназначенного на экспорт Фото:

В Сургутском районе ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма для выхода на международный рынок. Со стороны регионального гарантийного фонда согласовано предоставление гарантий в сумме 200 миллионов рублей, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«В Югре начались съемки первого фильма для международного кинорынка. Съемки первой картины стартовали в Сургутском районе», — сообщает пресс-служба окружного правительства в Telegram.

Сотрудничество правительства ХМАО с компанией «Айсмедиа» проходит в рамках окружного инвестиционного проекта. Кинопроизводство в Югре позволит создать рабочие места, молодежь региона поучаствует в создании продукта, ориентированного на экспорт.

Ранее URA.RU рассказало, что до конца 2023 года в округе планируется снять пять фильмов, предназначенных для выхода на международный рынок. Деньги на съемки будут выделены ПАО «ТрансКапиталБанк» по программе льготного кредитования.

Фото:

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В Сургутском районе ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма для выхода на международный рынок. Со стороны регионального гарантийного фонда согласовано предоставление гарантий в сумме 200 миллионов рублей, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «В Югре начались съемки первого фильма для международного кинорынка. Съемки первой картины стартовали в Сургутском районе», — сообщает пресс-служба окружного правительства в Telegram. Сотрудничество правительства ХМАО с компанией «Айсмедиа» проходит в рамках окружного инвестиционного проекта. Кинопроизводство в Югре позволит создать рабочие места, молодежь региона поучаствует в создании продукта, ориентированного на экспорт. Ранее URA.RU рассказало, что до конца 2023 года в округе планируется снять пять фильмов, предназначенных для выхода на международный рынок. Деньги на съемки будут выделены ПАО «ТрансКапиталБанк» по программе льготного кредитования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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