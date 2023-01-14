В Челябинской области за 2022 год погиб каждый 12-й пропавший житель. Итоги 2022 года подвели в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«За 2022 год мы получили 611 заявок на поиск. Из них 406 заявок в статусе „Найден.Жив“, 51 заявка со статусом „Найден.Погиб“, — сообщили в профильной группе „ЛизаАлерт“ в соцсети „ВКонтакте
Еще 68 заявок на поиск людей не получили подтверждения, 33 человека продолжают искать. По 21 обращению были найдены родные и близкие,17 человек доставили по месту проживания, а по восьми — установлена личность. По данным спасотряда, в проект «Жди меня» были отправлены семь заявок за минувший год.
Сообщения о пропаже жителей региона поступают в спасотряд практически ежедневно. Так, в декабре разыскивали глухонемого 27-летнего инвалида. Молодой человек ушел в неизвестном направлении в Центральном районе Челябинска. До настоящего времени он не найден.
Каждая десятая заявка не подтвердилась
Профильная группа ПСО «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»
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В Челябинской области за 2022 год погиб каждый 12-й пропавший житель. Итоги 2022 года подвели в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «За 2022 год мы получили 611 заявок на поиск. Из них 406 заявок в статусе „Найден.Жив“, 51 заявка со статусом „Найден.Погиб“, — сообщили в профильной группе „ЛизаАлерт“ в соцсети „ВКонтакте Еще 68 заявок на поиск людей не получили подтверждения, 33 человека продолжают искать. По 21 обращению были найдены родные и близкие,17 человек доставили по месту проживания, а по восьми — установлена личность. По данным спасотряда, в проект «Жди меня» были отправлены семь заявок за минувший год. Сообщения о пропаже жителей региона поступают в спасотряд практически ежедневно. Так, в декабре разыскивали глухонемого 27-летнего инвалида. Молодой человек ушел в неизвестном направлении в Центральном районе Челябинска. До настоящего времени он не найден.