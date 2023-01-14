На поиски пропавших людей привлекают все силы и средства Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области за 2022 год погиб каждый 12-й пропавший житель. Итоги 2022 года подвели в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«За 2022 год мы получили 611 заявок на поиск. Из них 406 заявок в статусе „Найден.Жив“, 51 заявка со статусом „Найден.Погиб“, — сообщили в профильной группе „ЛизаАлерт“ в соцсети „ВКонтакте

Еще 68 заявок на поиск людей не получили подтверждения, 33 человека продолжают искать. По 21 обращению были найдены родные и близкие,17 человек доставили по месту проживания, а по восьми — установлена личность. По данным спасотряда, в проект «Жди меня» были отправлены семь заявок за минувший год.

Сообщения о пропаже жителей региона поступают в спасотряд практически ежедневно. Так, в декабре разыскивали глухонемого 27-летнего инвалида. Молодой человек ушел в неизвестном направлении в Центральном районе Челябинска. До настоящего времени он не найден.