14 января 2023
13 января 2023

В Челябинской области погибает каждый 12-й пропавший. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, собака, кинолог, пес, служебная собака, полиция, кинологическая служба, полицейская собака
На поиски пропавших людей привлекают все силы и средства Фото:

В Челябинской области за 2022 год погиб каждый 12-й пропавший житель. Итоги 2022 года подвели в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«За 2022 год мы получили 611 заявок на поиск. Из них 406 заявок в статусе „Найден.Жив“, 51 заявка со статусом „Найден.Погиб“, — сообщили в профильной группе „ЛизаАлерт“ в соцсети „ВКонтакте

Еще 68 заявок на поиск людей не получили подтверждения, 33 человека продолжают искать. По 21 обращению были найдены родные и близкие,17 человек доставили по месту проживания, а по восьми — установлена личность. По данным спасотряда, в проект «Жди меня» были отправлены семь заявок за минувший год.

Сообщения о пропаже жителей региона поступают в спасотряд практически ежедневно. Так, в декабре разыскивали глухонемого 27-летнего инвалида. Молодой человек ушел в неизвестном направлении в Центральном районе Челябинска. До настоящего времени он не найден.

Каждая десятая заявка не подтвердилась

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинской области за 2022 год погиб каждый 12-й пропавший житель. Итоги 2022 года подвели в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «За 2022 год мы получили 611 заявок на поиск. Из них 406 заявок в статусе „Найден.Жив“, 51 заявка со статусом „Найден.Погиб“, — сообщили в профильной группе „ЛизаАлерт“ в соцсети „ВКонтакте Еще 68 заявок на поиск людей не получили подтверждения, 33 человека продолжают искать. По 21 обращению были найдены родные и близкие,17 человек доставили по месту проживания, а по восьми — установлена личность. По данным спасотряда, в проект «Жди меня» были отправлены семь заявок за минувший год. Сообщения о пропаже жителей региона поступают в спасотряд практически ежедневно. Так, в декабре разыскивали глухонемого 27-летнего инвалида. Молодой человек ушел в неизвестном направлении в Центральном районе Челябинска. До настоящего времени он не найден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...