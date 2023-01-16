Челябинцев зовут служить по контракту в Саратовскую область

Южноуральцев приглашают на службу в Энгельс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в Энгельс (Саратовская область). Двенадцатое ГУ Минобороны РФ, отвечающее за ядерно-техническое обеспечение и безопасность, разместило соответствующее объявление на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе.

«Двенадцатое Главное Управление Минобороны РФ приглашает на военную службу по контракту в Энгельсе. Возможность прохождения службы по контракту взамен службы по призыву. Прохождение службы на территории России», — говорится в объявлении.

Помимо достойной зарплаты, кандидатам предлагают повышенный районный коэффициент, а также ежегодную выплату материальной помощи. После подписания контракта военнослужащие получают возможность проживать в общежитии или на съемной квартире. Через пару лет службы контрактникам выдают жилье за счет государства.

Кандидаты, подписавшие контракт, смогут обучаться в вузах совершенно бесплатно. Им также будет предоставляться учебный отпуск.

Ранее челябинцев приглашали на службу по контракту в морской отряд, дислоцирующийся в Озерске. В отряд принимают как мужчин, так и женщин. Заработная плата составляет от 40 тысяч рублей.