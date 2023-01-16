16 января 2023

Екатеринбургские политики избежали запрета на отпуски за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
О рекомендации для депутатов и чиновников проводить свободное время в России стало известно накануне Фото:

Депутаты гордумы Екатеринбурга не получали неофициальную рекомендацию воздержаться от заграничных отпусков. Об этом URA.RU рассказал спикер думы Игорь Володин.

«Ничего подобного в отношении муниципальных депутатов я пока не слышал», — сказал Володин, отвечая на вопрос корреспондента. Дозвониться до председателя фракции «Единой России» в думе Иры Овчинниковой к моменту публикации не удалось.

Ранее коллега Овчинниковой из заксобрания Елена Чечунова заявила «Коммерсанту»: «Мы обсуждали это (рекомендацию воздержаться от выезда за рубеж — прим. URA.RU) в формате неофициальных рекомендаций для членов фракции». По данным газеты, аналогичную установку распространили в парламентах некоторых других регионов.

Собеседник URA.RU в мэрии Екатеринбурга заявил, что для городских чиновников, как и депутатов, запрет пока не объявляли. «[Эту тему в администрации] еще не обсуждали», — поделился источник.

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Депутаты гордумы Екатеринбурга не получали неофициальную рекомендацию воздержаться от заграничных отпусков. Об этом URA.RU рассказал спикер думы Игорь Володин. «Ничего подобного в отношении муниципальных депутатов я пока не слышал», — сказал Володин, отвечая на вопрос корреспондента. Дозвониться до председателя фракции «Единой России» в думе Иры Овчинниковой к моменту публикации не удалось. Ранее коллега Овчинниковой из заксобрания Елена Чечунова заявила «Коммерсанту»: «Мы обсуждали это (рекомендацию воздержаться от выезда за рубеж — прим. URA.RU) в формате неофициальных рекомендаций для членов фракции». По данным газеты, аналогичную установку распространили в парламентах некоторых других регионов. Собеседник URA.RU в мэрии Екатеринбурга заявил, что для городских чиновников, как и депутатов, запрет пока не объявляли. «[Эту тему в администрации] еще не обсуждали», — поделился источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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