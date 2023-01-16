Екатеринбургские политики избежали запрета на отпуски за границей

17 января 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

О рекомендации для депутатов и чиновников проводить свободное время в России стало известно накануне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга не получали неофициальную рекомендацию воздержаться от заграничных отпусков. Об этом URA.RU рассказал спикер думы Игорь Володин. «Ничего подобного в отношении муниципальных депутатов я пока не слышал», — сказал Володин, отвечая на вопрос корреспондента. Дозвониться до председателя фракции «Единой России» в думе Иры Овчинниковой к моменту публикации не удалось. Ранее коллега Овчинниковой из заксобрания Елена Чечунова заявила «Коммерсанту»: «Мы обсуждали это (рекомендацию воздержаться от выезда за рубеж — прим. URA.RU) в формате неофициальных рекомендаций для членов фракции». По данным газеты, аналогичную установку распространили в парламентах некоторых других регионов. Собеседник URA.RU в мэрии Екатеринбурга заявил, что для городских чиновников, как и депутатов, запрет пока не объявляли. «[Эту тему в администрации] еще не обсуждали», — поделился источник.

Депутаты гордумы Екатеринбурга не получали неофициальную рекомендацию воздержаться от заграничных отпусков. Об этом URA.RU рассказал спикер думы Игорь Володин. «Ничего подобного в отношении муниципальных депутатов я пока не слышал», — сказал Володин, отвечая на вопрос корреспондента. Дозвониться до председателя фракции «Единой России» в думе Иры Овчинниковой к моменту публикации не удалось. Ранее коллега Овчинниковой из заксобрания Елена Чечунова заявила «Коммерсанту»: «Мы обсуждали это (рекомендацию воздержаться от выезда за рубеж — прим. URA.RU) в формате неофициальных рекомендаций для членов фракции». По данным газеты, аналогичную установку распространили в парламентах некоторых других регионов. Собеседник URA.RU в мэрии Екатеринбурга заявил, что для городских чиновников, как и депутатов, запрет пока не объявляли. «[Эту тему в администрации] еще не обсуждали», — поделился источник.