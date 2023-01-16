Экс-руководитель структуры челябинского минстроя не смог выйти из СИЗО

Алексея Абаимова оставили в СИЗО до весны 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою Челябинской области, Алексей Абаимов не смог оспорить решение о продлении своего нахождения в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 17 января областной суд оставил без изменений меру пресечения до весны 2023 года.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест либо на запрет определенных действий. По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил меру пресечения без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Абаимова отправили в СИЗО в конце августа 2022 года. До этого он почти два года провел под подпиской о невыезде по обвинению в получении взяток от предпринимателя Михаила Азаматова. По версии следствия, это были деньги за контракты по строительству биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске.

Ужесточение меры пресечения произошло после задержания директора СК «Флагман» Евгения Юдин. Его фирма строила в регионе фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и детские сады. Он рассказал силовикам, что Абаимов за 190 тысяч рублей подписал акты о фактически невыполненных работах, тем самым причинив ущерб бюджету в размере 19 млн рублей.

После ареста защита Абаимова несколько раз пыталась оспорить решение суда. Однако все ходатайства были отклонены.