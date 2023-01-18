Шольц завил, что конфликт на Украине закончится только после «поражения России»

18 января 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

СВО закончится после поражения России, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция на Украине закончится только после поражения России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Чтобы военный конфликт закончился — Россия должна проиграть. Поэтому мы поставляем Украине вооружения в тесной коммуникации с нашими партнерами», — заявил Шольц во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума . Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 18 января депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что поставки танков со стороны Германии Украине приведут к конфликту между ФРГ и Россией. 17 января министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал о том, что Германия планирует увеличить военную помощь Украине, сообщает RT.

Специальная военная операция на Украине закончится только после поражения России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Чтобы военный конфликт закончился — Россия должна проиграть. Поэтому мы поставляем Украине вооружения в тесной коммуникации с нашими партнерами», — заявил Шольц во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 18 января депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что поставки танков со стороны Германии Украине приведут к конфликту между ФРГ и Россией. 17 января министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал о том, что Германия планирует увеличить военную помощь Украине, сообщает RT.