С задержанного ФСБ челябинского силовика сняли обвинения во взятках и отпустили из СИЗО

19 января 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношение Мурата Ахметова переквалифицировали и отпустили его домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С задержанного сотрудниками ФСБ заместителя начальника УМВД Магнитогорска Мурата Ахметова сняли обвинения в получении взяток и выпустили из СИЗО. Согласно базе данных Ленинского райсуда, теперь Ахметову вменяется только статья о мошенничестве. «Ахметову изменили меру пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом», — рассказал источник. Дело поступило в суд перед Новым годом. Согласно базе данных, его переквалифицировали на менее тяжкое. Теперь Ахметова обвиняют по статье «Мошенничество». Судебное заседание назначено на 25 января 2023 года. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что Ахметов не уволен, но по-прежнему отстранен от работы. В отношении него проводят служебную проверку. В случае, если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность. В СКР по области URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине июня 2022 года. Ему предъявили обвинение по получению взяток на сумму более 700 тысяч рублей. Однако свою вину он не признает. Его отстранили от работы и начали служебную проверку.

С задержанного сотрудниками ФСБ заместителя начальника УМВД Магнитогорска Мурата Ахметова сняли обвинения в получении взяток и выпустили из СИЗО. Согласно базе данных Ленинского райсуда, теперь Ахметову вменяется только статья о мошенничестве. «Ахметову изменили меру пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом», — рассказал источник. Дело поступило в суд перед Новым годом. Согласно базе данных, его переквалифицировали на менее тяжкое. Теперь Ахметова обвиняют по статье «Мошенничество». Судебное заседание назначено на 25 января 2023 года. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что Ахметов не уволен, но по-прежнему отстранен от работы. В отношении него проводят служебную проверку. В случае, если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность. В СКР по области URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине июня 2022 года. Ему предъявили обвинение по получению взяток на сумму более 700 тысяч рублей. Однако свою вину он не признает. Его отстранили от работы и начали служебную проверку.