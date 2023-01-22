Челябинский застройщик проиграл из СИЗО суд с правительством области

23 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

За время судебного процесса директор фирмы Евгений Юдин успел попасть под арест по обвинению в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строительная компания «Флагман» проиграла правительству Челябинской области суд из-за задолженности 3,5 млн рублей, следует из базы судебных дел. Ее директор Евгений Юдин был арестован по обвинению в мошенничестве спустя три недели после начала процесса. «В удовлетворении исковых требований отказать. Взыскать со строительной компании „Флагман“ в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 40 тысяч 442 рублей», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, строившее в Челябинской области ФАПы и детсады ООО «Флагман» обратилось с иском к областному государственному казенному учреждению «Челябоблинвестстрой» о взыскании задолженности в размере 3 млн 488 тысяч рублей. Заявление поступило в областной арбитраж 8 июня 2022 года, директора фирмы задержали 27 июня. По версии следствия, в 2018—2020 годах Юдин похитил 19 млн бюджетных рублей при стройке детского сада в Аше. Коммерсанту предъявили обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), его показания позволили отправить в СИЗО экс-руководителя подведомственного областному министерству строительства ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова. По словам Юдина, отвечающий за контроль исполнения госконтрактов в сфере стрительства Абаимов получил от него 190 тысяч рублей за акты о приемке фактически не выполненных работ. История с ФАПами, сроки строительства которых сорвала фирма Юдина, развернулась еще в 2020 году, когда губернатор Алексей Текслер поручил Контрольно-счетной палате области проверить расходы на строительство. Юдин строил фельдшерские пункты в Октябрьском, Агаповском, Брединском районах и Копейске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительная компания «Флагман» проиграла правительству Челябинской области суд из-за задолженности 3,5 млн рублей, следует из базы судебных дел. Ее директор Евгений Юдин был арестован по обвинению в мошенничестве спустя три недели после начала процесса. «В удовлетворении исковых требований отказать. Взыскать со строительной компании „Флагман“ в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 40 тысяч 442 рублей», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, строившее в Челябинской области ФАПы и детсады ООО «Флагман» обратилось с иском к областному государственному казенному учреждению «Челябоблинвестстрой» о взыскании задолженности в размере 3 млн 488 тысяч рублей. Заявление поступило в областной арбитраж 8 июня 2022 года, директора фирмы задержали 27 июня. По версии следствия, в 2018—2020 годах Юдин похитил 19 млн бюджетных рублей при стройке детского сада в Аше. Коммерсанту предъявили обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), его показания позволили отправить в СИЗО экс-руководителя подведомственного областному министерству строительства ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова. По словам Юдина, отвечающий за контроль исполнения госконтрактов в сфере стрительства Абаимов получил от него 190 тысяч рублей за акты о приемке фактически не выполненных работ. История с ФАПами, сроки строительства которых сорвала фирма Юдина, развернулась еще в 2020 году, когда губернатор Алексей Текслер поручил Контрольно-счетной палате области проверить расходы на строительство. Юдин строил фельдшерские пункты в Октябрьском, Агаповском, Брединском районах и Копейске.