Челябинский застройщик попытался выйти из СИЗО

Суд отказал обвиняемому в афере в изменении меры пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда о заключении под стражу директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, обвиняемого в мошенничестве. Сам он просил об изменении меры пресечения на домашний арест. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«По данным следствия, в 2018—2020 годах обвиняемый при выполнении госконтракта по строительству детского сада в городе Аша похитил более 19 млн рублей. Прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, так как вне изоляции от общества обвиняемый может скрыться или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Евгений Юдин был задержан в конце июня этого года. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше, а также является подозреваемым в уголовном деле о хищении средств при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов.

История с ФАПами, сроки строительства которых сорвала фирма Юдина, развернулась в 2020 году, когда губернатор Алексей Текслер поручил Контрольно-счетной палате области проверить расходы на строительство. Юдин строил ФАПы в Октябрьском, Агаповском, Брединском районах и Копейске.