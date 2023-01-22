22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Жители ЯНАО на праздники стали покупать автозапчасти

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ямала на праздники стали покупать автозапчасти на Ozon Фото:

Жители ЯНАО в новогодние праздники стали чаще покупать автозапчасти и гаджеты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса Ozon, общее количество покупок выросло в три раза.

«Штучные продажи на Ozon в регионе за три недели января выросли в три раза год к году. <…> Если в прошлом году покупатели маркетплейса в ЯНАО чаще покупали на праздниках бытовую технику и товары для зимних видов спорта, то в этом году быстрорастущими категориями стали автозапчасти и гаджеты», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что самыми популярными товарами для покупки на маркетплейсе в январе стали взрослая одежда, косметика для ухода за кожей и волосами, товары для дома и ремонта. А также спросом пользовались продукты питания, в том числе готовые блюда.

Ранее сообщалось, что 12% ямальцев были разочарованы полученными на Новый год подарками. Почти 50% жителей округа хотели бы вернуть подарки в магазин.

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Жители ЯНАО в новогодние праздники стали чаще покупать автозапчасти и гаджеты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса Ozon, общее количество покупок выросло в три раза. «Штучные продажи на Ozon в регионе за три недели января выросли в три раза год к году. <…> Если в прошлом году покупатели маркетплейса в ЯНАО чаще покупали на праздниках бытовую технику и товары для зимних видов спорта, то в этом году быстрорастущими категориями стали автозапчасти и гаджеты», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что самыми популярными товарами для покупки на маркетплейсе в январе стали взрослая одежда, косметика для ухода за кожей и волосами, товары для дома и ремонта. А также спросом пользовались продукты питания, в том числе готовые блюда. Ранее сообщалось, что 12% ямальцев были разочарованы полученными на Новый год подарками. Почти 50% жителей округа хотели бы вернуть подарки в магазин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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