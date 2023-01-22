Жители ЯНАО на праздники стали покупать автозапчасти

Жители ЯНАО в новогодние праздники стали чаще покупать автозапчасти и гаджеты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса Ozon, общее количество покупок выросло в три раза.
«Штучные продажи на Ozon в регионе за три недели января выросли в три раза год к году. <…> Если в прошлом году покупатели маркетплейса в ЯНАО чаще покупали на праздниках бытовую технику и товары для зимних видов спорта, то в этом году быстрорастущими категориями стали автозапчасти и гаджеты», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что самыми популярными товарами для покупки на маркетплейсе в январе стали взрослая одежда, косметика для ухода за кожей и волосами, товары для дома и ремонта. А также спросом пользовались продукты питания, в том числе готовые блюда.
Ранее сообщалось, что 12% ямальцев были разочарованы полученными на Новый год подарками. Почти 50% жителей округа хотели бы вернуть подарки в магазин.
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