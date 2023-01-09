Жителей ЯНАО разочаровали новогодние подарки

10 января 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Вернуть новогодние подарки в магазин хотели бы 47% жителей ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новогодние подарки разочаровали 12% жителей ЯНАО. Как сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob, почти каждый второй был бы рад вернуть подарки в магазин. «Подарки, полученные на Новый год, не понравились 12% жителям ЯНАО. Чаще всего ненужные вещи планируют оставить себе (вдруг когда-нибудь пригодятся), но практически каждый второй был бы рад возможности вернуть их в магазин», — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчин, которые остались недовольны новогодними подарками в полтора раза больше, чем женщин. При этом вернуть подарки в магазин хотели бы 47% опрошенных ямальцев. 34% жителей оставят подарки себе на будущее, 15% — передарят, 9% — выбросят, 3% — отправят на благотворительность, 2% — вернут дарителю. Из понравившихся подарков были выделены девайсы и гаджеты, бытовая техника, парфюм, ювелирные изделия. Ранее сообщалось, что самая любимая традиция у жителей ЯНАО встречать Новый год в кругу семьи и близких. Меньше всего ямальцы любят путешествовать и встречать праздники в новых местах.

Новогодние подарки разочаровали 12% жителей ЯНАО. Как сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob, почти каждый второй был бы рад вернуть подарки в магазин. «Подарки, полученные на Новый год, не понравились 12% жителям ЯНАО. Чаще всего ненужные вещи планируют оставить себе (вдруг когда-нибудь пригодятся), но практически каждый второй был бы рад возможности вернуть их в магазин», — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчин, которые остались недовольны новогодними подарками в полтора раза больше, чем женщин. При этом вернуть подарки в магазин хотели бы 47% опрошенных ямальцев. 34% жителей оставят подарки себе на будущее, 15% — передарят, 9% — выбросят, 3% — отправят на благотворительность, 2% — вернут дарителю. Из понравившихся подарков были выделены девайсы и гаджеты, бытовая техника, парфюм, ювелирные изделия. Ранее сообщалось, что самая любимая традиция у жителей ЯНАО встречать Новый год в кругу семьи и близких. Меньше всего ямальцы любят путешествовать и встречать праздники в новых местах.