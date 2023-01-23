Разведчик Матвийчук: командование ВСУ готовит бессмысленную атаку на РФ

Разведчик Матвийчук: украинское командование бессмысленно жертвует людьми, чтобы просто отвлечь армию РФ

23 января 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Украинское командование готово идти на отчаянные шаги, чтобы приостановить российское наступление, пояснил Анатолий Матвийчук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование готово идти на отчаянные шаги, чтобы остановить российское наступление. В том числе они готовы жертвовать своими людьми, чтобы просто отвлечь Вооруженные силы РФ. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший офицер спецназа, разведчик Анатолий Матвийчук. «У Киева возникла необходимость нанести где-нибудь контрудар, чтобы отвлечь внимание российских сил и попытаться как-то выровнять положение. <…> На этом участке фронта [со стороны Купянска] у нас выстроена мощная оборона, поэтому не думаю, что у них что-то получится. Однако, даже понимая бесперспективность атак, украинское командование все равно решится на подобный шаг», — отметил Анатолий Матвийчук в интервью MK.RU. Военный эксперт подчеркнул, что украинские войска готовы на любые действия, чтобы доказать странам Запада свою эффективность. Матвийчук уверен, что ВСУ находятся в отчаянном положении и готовы остановить российское наступление любой ценой, но не знают, как этого добиться. Разведчик подчеркивает, что украинское командование готово идти на любые потери. Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пояснял, что армия РФ продвигается на всех участках фронта в республике. Также URA.RU, со ссылкой на генерала армии запаса Владимира Болдырева, сообщало, что освобождение Донбасса займет пару месяцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинское командование готово идти на отчаянные шаги, чтобы остановить российское наступление. В том числе они готовы жертвовать своими людьми, чтобы просто отвлечь Вооруженные силы РФ. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший офицер спецназа, разведчик Анатолий Матвийчук. «У Киева возникла необходимость нанести где-нибудь контрудар, чтобы отвлечь внимание российских сил и попытаться как-то выровнять положение. <…> На этом участке фронта [со стороны Купянска] у нас выстроена мощная оборона, поэтому не думаю, что у них что-то получится. Однако, даже понимая бесперспективность атак, украинское командование все равно решится на подобный шаг», — отметил Анатолий Матвийчук в интервью MK.RU. Военный эксперт подчеркнул, что украинские войска готовы на любые действия, чтобы доказать странам Запада свою эффективность. Матвийчук уверен, что ВСУ находятся в отчаянном положении и готовы остановить российское наступление любой ценой, но не знают, как этого добиться. Разведчик подчеркивает, что украинское командование готово идти на любые потери. Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пояснял, что армия РФ продвигается на всех участках фронта в республике. Также URA.RU, со ссылкой на генерала армии запаса Владимира Болдырева, сообщало, что освобождение Донбасса займет пару месяцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.